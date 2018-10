Jan Holý, Právo

Pokud by nemohli zasněžovat, začala by sezóna pro vlekaře kvůli nedostatku přírodního sněhu dost špatně. Příslušné vodoprávní úřady totiž mohou odběry vody na základě informací Českého hydrometeorologického ústavu a příslušného povodí, krajského úřadu, ale i ministerstva zemědělství, omezit či zakázat. Umožňuje to ustanovení zákona o vodách.

„Nevylučuji, že k zákazu odběru povrchových vod může na některých místech dojít, ale rozhodně to nebude plošně. Zatím jsem o takovém případu nikdy neslyšel. Před dvěma roky bylo také sucho. Koncem listopadu se ale vodní poměry všude výrazně zlepšily a zasněžovat se mohlo,“ potvrdil Právu ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.

Modelová vlhkost půdy v procentech využitelné vodní kapacity ve vrstvě 0 až 20 cm pod trávníkem (k 17. říjnu 2018)

FOTO: CHMI

Při použití běžných technologií začínají podle Knota areály zasněžovat až při poklesu teploty pod minus čtyři stupně Celsia. Vlastníci lyžařských areálů přitom letos investovali desítky miliónů korun nejen do údržby lanovek a vleků, ale i vylepšení zasněžování či pořízení nových roleb k úpravám sjezdovek.

Technologie i pro teploty nad nulou



Jedním z prvních lyžařských středisek, která spustí zimní sezónu, bude i letos areál Monínec. Lyžaři si zde budou moci na horní části hlavní sjezdovky poprvé zajezdit zhruba za měsíc, v sobotu 17. listopadu. Umělé zasněžování, které umožňuje i při teplotách nad 15 stupňů technologie Snowfactory, už před pár dny začalo.

„Množství vody, které každoročně využíváme k zasněžování, většinou ani nedosahuje maximálně povoleného limitu od vodoprávního úřadu. A to včetně dodržení zbytkových průtoků. Stejná situace je také v těchto dnech, kdy už připravujeme rozjezd zimní sezóny a zasněžování začalo,“ řekl Právu mluvčí areálu Radek Polák.

Například skiareál Klínovec zase využívá k umělému zasněžování vodu z vlastních retenčních nádrží, potvrdila Právu mluvčí Hana Hoffmanová.

„V současné době už rozmisťujeme sněžná děla po sjezdovkách. Zasněžování letos posílíme ve snowparku a v dětském parku, zasněžovaná bude také nová sjezdovka. Na jejím vybudování se nyní pracuje, stejně jako na rozšíření sjezdovek Dámská a Pařezovka,“ řekla minulý týden ČTK Hoffmannová.

Místně příslušné vodoprávní úřady, například Karlovarského kraje, vydávají zákazy či omezení odběrů kvůli nízkým průtokům a nedostatku vody již od července jako tzv. opatření obecné povahy.

Pětina porušila podmínky



„Vydává se po návrhu či konzultaci se správcem vodního toku a vyvěšuje se na veřejné úřední desce příslušného úřadu,“ potvrdila Právu Lenka Zajíčková z vodoprávního úřadu Mariánských Lázní.

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod provedli v uplynulé lyžařské sezóně 47 kontrol ve 37 skiareálech a zaměřili se právě na dodržování povinností při odběru povrchových a podzemních vod pro účely umělého zasněžování.

„Pochybení inspektoři dosud zjistili u sedmi provozovatelů skiareálů, což je přibližně 19 procent ze všech kontrolovaných subjektů,“ komentoval výsledky kontrol ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Nejčastějším prohřeškem byl odběr vody nad rámec povolení, případně byly porušeny závazné podmínky, jako např. neměření množství odebraných vod.