rsk, Právo

„Použije-li někdo vulgární výraz bez adresace, je to exhibicionista. Pokud to adresuje, tak se musíme ptát, zda je adresace správná a oprávněná. Byl to první vulgarismus po čtyřech letech. Za další čtyři roky mám právo na rozloučenou použít ještě jeden další. Ale opakuji, musí být adresný,“ řekl ve čtvrtek prezident v TV Barrandov.

Zeman dodal, že ho potěšil lidovecký senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek, který prohlásil, že s vulgárními výrazy na adresu Koženého a Bakaly souhlasí. Podle prezidenta by mírnější výraz jako šmejdi nebyl adekvátní.

„Šmejdi je slabé označení, vzhledem k tomu, že tito lidé, jako Kožený a Bakala, vysáli stovky miliard. Kdyby šlo o miliardy, budu je označovat jako šmejdy,“ dodal prezident a na adresu Koženého ještě dodal: „S takovým zmetkem se mazat a říkat, že o něm máme mluvit slušně, je lehce přehnané.”