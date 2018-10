Drahoš i Hilšer budou v Senátu kopat za STAN

Dva někdejší prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Marek Hilšer se rozhodli vstoupit do senátorského klubu hnutí STAN. Uvedli to na čtvrteční tiskové konferenci. Klub Starostů a nezávislých tak bude mít zřejmě osmnáct členů a zatím bude nejsilnějším, tím pádem by mohl mít předsedu horní komory.