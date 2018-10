Aleš Pelikán, Novinky

„Volby jsme vyhráli již před čtyřmi lety, ale o málo. Takže koalice, která tehdy ve městě vládla, se spojila proti nám. Tentokrát voliči chtěli ve městě změnu velmi výrazně, to je důvod, proč nás podpořili tak hodně. Podpořili nás i přesto, že já jsem kandidoval jako lídr ve svých 23 letech,“ řekl Právu Papajanovský.

Opozice byla v Kamenici, která má přes 5000 obyvatel, v uplynulém období vidět, Papajanovský z ní vyplynul jako přirozený lídr. „Byli jsme dost aktivní a konstruktivní opozice. Měli jsme dost návrhů v zastupitelstvu, v radě i mimo,“ uvedl budoucí starosta.

Papajanovský je hlavně mezi studenty poměrně známou osobností. Angažoval se například již před šesti lety v protestech proti slučování kamenického gymnázia, o něco později spoluzakládal Českou středoškolskou unii, které i předsedal. Dodnes působí v její dozorčí radě.

„Když se člověk posune o pár let dál a chce něco dělat ve veřejném prostoru, tak nějaké angažmá v místní politice je něco přirozeného, kam se posunout,“ tvrdí Papajanovský.

Čekají ho státnice



Do vedení města, jehož nynější změnu vnímá jako generační obměnu, chce přinést přirozenou dynamiku. Skloubení studia a funkce starosty se ne¬obává.

„Teď bych měl na právech nastupovat do pátého ročníku, prezenční studium již v zásadě nemám, čekají mě zkoušky, diplomka a státnice. Tím pádem bych řekl, že je to zvládnutelné. Situace je vtipná v tom, že s místostarostou budeme studující oba, on si začíná dodělávat dálkově vysokou školu,“ uvedl Papajanovský.

Místostarostou by měl být Václav Doleček ze sdružení Společně pro město, se kterým bude Koalice pro Kamenici vládnout ještě spolu s ODS. V zastupitelstvu bude mít většinu devíti mandátů.

Papajanovský by se chtěl věnovat komunikacím a dopravě. „V Kamenici máme hlavní silnici mezi Ústím a Libercem, je potřeba vybudovat nové přechody na několika místech, někde chybí úplně chodníky,“ dodal budoucí starosta.

Dalším tématem pro nové vedení města je domov pro seniory, který je v havarijním stavu. Chce se věnovat i vzdělávání, ve městě koalice plánuje zřídit například lesní školku.

Jeden z nejmladších starostů byl při volbách před čtyřmi lety také na Děčínsku. V čele Benešova nad Ploučnicí stanul tehdy 25letý Filip Ušák.