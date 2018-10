Jiří Mach, Právo

„Ještě budeme mít jednu schůzku ohledně návrhu Spojených sil na zavedení garantovaných hypoték. Sejdou se tam nejen odborníci na územní rozvoj, ale i na bankovnictví, aby bylo jasné, jaký by to mělo vliv na finanční trh v Praze a jak by vše fungovalo,“ řekl Právu vyjednavač pirátů Vít Šimral.

Koalice by ráda předem stanovila podmínky pro developery, aby smlouvy byly předvídatelné. „Město mu poskytne pozemek vhodný k výstavbě, nastaví oboustranně výhodná pravidla a investor se pak bude podílet na nákladech, které k té výstavbě rezidenčních i nerezidenčních míst budou patřit, jako jsou školky, školy, zdravotnická, sociální a kulturní zařízení,“ přiblížil Šimral.

Strany prý plánují vytvořit v Praze nová centra třeba na Letné, Smíchově nebo v Praze 10. Využít by se mělo zejména brownfieldů, tedy opuštěných průmyslových zón. Příkladem mohou být Bubny-Zátory v Praze 7, nádraží Žižkov, Zlatice v Praze 3 nebo Slatiny v Praze 10.

Šimral ale nedokázal přiblížit, kolik bytů v Praze během čtyř let přibude. „Důvěryhodná statistika, kde a kolik bytů by se mělo postavit, neexistuje. Jestli to bude šest, osm, deset tisíc nových bytů, tak na tom jsme ani nehledali shodu, protože nám to přišlo zbytečné,“ dodal.

Lze to jednoduše?



Podle něj se všechny strany shodly, že urychlit výstavbu a územní plánování lze poměrně jednoduše. „Chceme, aby komunikace mezi magistrátem, samosprávami a veřejnou správou fungovala lépe. Magistrát dosud zanedbával základní věci, jako je informování občanů o tom, kde se má co stavět. Chybí i metodické vedení stavebních úřadů,“ popsal Šimral.

V oblasti dopravy chtějí partneři dostavět silniční okruh, pokračovat v projektu radlické radiály, postavit nové mosty a kupóny MHD cenově zpřístupnit. Jeden návrh počítá se zlevněním kupónů, druhý se splátkami na roční jízdné.

„Co se týče okruhu, je shoda, že je třeba dokončit silnici 511, protože to odtíží štěrboholské a chodovské radiále, Jižní spojce, oblasti Spořilova a Prahy 11,“ řekl Právu na toto téma pirát Viktor Mahřík.

Dvě miliardy hodlají investovat do záchytných parkovišť v dostupnosti MHD, pro rezidenty by se měla vytvořit nová parkovací místa uspořádáním ploch v ulicích.

Dále by se měl začít stavět dvorecký most a připravit projekt rohanského mostu, který by propojil Karlín a Holešovice. Lávky by mohly vzniknout na Štvanici, Troji a pro pěší mezi vítkovskou promenádou a Balabenkou.