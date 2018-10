Miloslav Hradil, Právo

Jejich uživatelé sdílejí či komentují zobrazení, které už pár dnů zdobí zeď kotelny v areálu vysokoškolských kolejí nedaleko Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho autorem je přední český umělec street artu užívající přezdívku ChemiS.

Masaryk se dívá jakoby z okna ve tvaru České republiky, jednou rukou, v níž drží vlajku, si utírá pravé oko a z levého mu stéká slza. Jako by plakal nad tím, co ze státu, o jehož vznik se výrazně zasloužil, zbylo, a možná i nad tím, co se nyní děje v jeho česko-moravském zbytku.

„Nedivím se, že pláče“

Možná je však taky důvodem jeho pláče zcela něco jiného. Ať tak či onak, obraz nechává chladným jen málokoho. Soudě alespoň podle množství komentářů, které lze najít na sociálních sítích. „Když vidí, co jsme dopustili po 100 letech s jeho Československem udělat, ani se mu nedivím, že pláče,“ napsal například na Facebooku Zdeněk Ponáhlý.

„Tatíček Masaryk nevěří a já taky,“ přidává se Rostislav Klein. „Pohlédl k Hradu a do Strakovky,“ lakonicky okomentovala výjev Alena Tulachová.

Jaky otec, takovy syn :) Dnes budu finishovat, prijdte se podivat na Streetartfestival v Olomouci. Posted by ChemiS on Tuesday, September 11, 2018

Někteří lidé se na sociálních sítích omezují jen na vyjádření se k výtvarné stránce díla. „Nádhera, chci na svém domě,“ napsal například na Facebooku Pavel Kopřiva. „Dokonalý,“ suše konstatovala Andrea Kopalová a přidala smajlíkové srdíčko.

Objevuje se i kritika

Některá vyjádření však mají také sklon pořádně si rýpnout do Masaryka jako státníka a politika.

„Rozbíječ Rakouska-Uherska si konečně uvědomil, jaká to byla chyba,“ napsal třeba na Facebooku k plačícímu Masarykovi Martin Šindelář.

„Tatíček Masaryk asi pláče sám nad sebou, jaký i on dokázal být ‚demokrat‘. Třeba jak myslel na posty pro své kamarády tak intenzivně, až se Štefánik málem nas…l a odjel na Madagaskar pozorovat hvězdy. Připadalo mu to smysluplnější než to maločeskoslovenské politikaření zde. Další kultíček osobnosti,“ přidal podobný názor na sociální síti Karel Krabat.

ChemiS vytvořil dílo v rámci letošního 11. ročníku Street Art Festivalu, na který se do Olomouce sjíždí tuzemská i zahraniční elita v oblasti graffiti a street artu.

„Festival už několik let dává moderní umělecký ráz městu, ve kterém vznikl v roce 2007 jako neformální akce skupiny umělců uvnitř graffiti komunity,“ uvedla organizátorka přehlídky Romana Junkerová.