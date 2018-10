Jan Martinek, Oldřich Danda, Právo

ODS má šestnáct senátorů, stejně jako STAN. Lidovci mají o jednoho méně. Čeká se ale, jak se rozhodnou někteří nezávislí. ODS se snaží ulovit Ladislava Faktora, Pavla Fischera a Jitku Chalánkovou. Podle informací Práva chce ODS Fischerovi nabídnout podporu na předsedu zahraničního výboru. Fischer, který chce i příště kandidovat na Hrad, má blízko také ke KDU-ČSL, byl členem jejich zahraniční komise a dosud není rozhodnutý.

Do klubu ODS by rovněž mohl vstoupit magnát Ivo Valenta, zvolený za Stranu soukromníků ČR a dosud nezařazený. Valenta informaci nevyvrátil. „Zatím nejsem rozhodnutý,“ napsal Právu Valenta s tím, že bude na toto téma dnes v Senátu jednat. Valenta má k ODS politicky blízko, podporoval stranu i finančně. Soukromníci ve volbách mnohde spolupracovali s ODS.

„Pan Valenta patří mezi nezařazené senátory a předpokládám, že není důvod, abychom se o jeho dalších záměrech nebavili,“ řekl Právu předseda klubu ODS Miloš Vystrčil.

Posílit klub ODS by mohl i právník, hudební skladatel a zakladatel rádia Ladislav Faktor, který zvítězil jako nezávislý v Českých Budějovicích. O vstupu s ním jedná českokrumlovský senátor za ODS a starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa. „Známe se dvacet let, a podporoval jsem jeho kandidaturu. Řekl mi, že pokud bude zvolení Jaroslava Kubery záležet na tom, jestli k nám vstoupí, tak že je na to připraven,“ řekl Právu Jirsa.

Definitivní slovo zatím neřekla ani Jitka Chalánková, podle informací Práva se rozhoduje mezi ODS a lidovci. Chalánková byla členkou KDU-ČSL a pak i poslankyní za TOP 09.

Šilar: Jako principál kabaretu by byl skvělý



I kdyby ale ODS nakonec měla nejsilnější klub a nominovala Kuberu, zřejmě narazí u STAN a lidovců. Pro obě strany je totiž Kubera nepřijatelný.

„Kdybychom dělali kabaret, tak by to byl skvělý principál, ale jako předseda Senátu je pro většinu našeho klubu nepřijatelný,“ řekl Právu šéf klubu lidovců Petr Šilar.

Něco jiného podle něj je, kdyby ODS navrhla předsedu svého klubu Miloše Vystrčila. „Pan Vystrčil je jiná káva,“ dodal.

Lidovci, stejně jako STAN, vyjednávají jak s Chalánkovou a Fischerem, tak s dalšími účastníky prezidentské volby, Jiřím Drahošem a Markem Hilšerem. A je možné, že nakonec to budou oni, kdo bude mít nejsilnější klub. „V takovém případě budeme nabízet na předsedu Václava Hampla,“ poznamenal Šilar. Drahoš ale má blíž ke Starostům, kteří ho nominovali.

„Jsem vážný člověk“

Také pro senátory STAN nepřipadá Kubera v úvahu. „Pokud chceme vytvořit silnou opozici i proti Hradu, tak to nemůže být Jaroslav Kubera, který celou dobu hlásá, jaké má s prezidentem výborné vztahy,“ řekl Právu šéf klubu Starostů Jan Horník. Také jemu vadí, že Kubera často vtipkuje i o vážných věcech.

„Podívejte, jak mluvil prezident v rádiu, a teď bychom si v podhradí zvolili někoho podobného, pouze s pravicovými názory. On by Senát znevážil a to nechceme,“ dodal Horník.

Vystrčil, který s nezávislými kandidáty jedná, pro Právo zareagoval, že by senátoři měli respektovat tradici, že předsedou Senátu je nominant nejpočetnějšího klubu.

„Mně říkají něco úplně jiného. Zástupci obou klubů mě ujistili, že pokud bychom měli nejsilnější klub, volili by našeho nominanta, tedy Kuberu,“ řekl Právu Vystrčil.

Sám Kubera svým kritikům vzkázal, aby si přečetli všechny jeho projevy v horní komoře. „Zjistí, že legrace tam je tak jedno promile. Ve skutečnosti jsem vážný člověk a humor používám jen proto, abych se v politice nezbláznil,“ řekl Kubera.

„Pokud ODS nebude mít nejpočetnější klub, bez výjimky podpoříme nominanta nejsilnější strany. Od ostatních očekáváme to samé,“ uvedl pro Právo.