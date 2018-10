Karolina Brodníčková, Právo

ČSSD získala v senátních volbách pouze jeden mandát ze 13, které obhajovala. Minulý týden jste ztratili polovinu zastupitelů. Sílí hlasy, že za to může vstup strany do vlády s hnutím ANO.

Pár takových hlasů jsem zaznamenal. Možná zazní i na ÚVV v Hradci Králové v sobotu. Z mého pohledu ale nemá smysl diskutovat o rozhodnutí, které padlo v referendu v situaci, kdy jsme ve vládě teprve tři měsíce. Takto zásadně otočit po tak krátké době, to je podle mě politická sebevražda. My bychom se měli soustředit na to, co ve vládě chceme prosazovat a jak co nejlépe hájit program ČSSD. Očekávám, že tímto směrem povedeme debatu uvnitř ČSSD.

V ČT jste řekl, že přitvrdíte vůči vnitrostranickým oponentům.

Já jsem sebekriticky přiznal, že jsem byl možná příliš měkký.

A proto jsem diskusi ve straně moderoval a snažil se spory zahlazovat. Ale všechno má své limity. Podle mě hlavní důvod, proč se nám nedaří získat voliče zpět, i když se nám daří náš program prosazovat ve vládě, je ten, že nám lidé zkrátka nerozumí.

Soc. dem. je nečitelná. Zaznívají od nás názory od liberálů až po ostré kritiky Evropy. To musí skončit. Proto jsem řekl, že ten, kdo nechce respektovat základní principy soc. dem., nemá ve straně co dělat.

Nechci nic čistit. Chci, aby si všichni uvědomili, že být v soc. dem. znamená být sociálním demokratem. Pokud někdo nezastává hodnoty sociální demokracie, tak má možnost najít si jinou stranu na politickém spektru.

Narážíte na místopředsedu Jaroslava Foldynu, který EU kritizuje a nelíbí se mu ani její postoj vůči Maďarsku?

Při vší úctě k Jaroslavu Foldynovi já si prostě nemyslím, že je největším problémem v Ústeckém kraji náš vztah s Maďarskem.

Já tam tedy vidím jiné problémy, jako jsou exekuce, bydlení. Očekával bych, že tomu se jako ústecký poslanec bude věnovat.

Když jsem ho viděl stát na demonstraci vedle Tomia Okamury (SPD), který se tam tvrdě opíral do předsedy ČSSD, a Jarda nehnul ani brvou, tak to je problém.

Budete chtít zakročit i proti platformě Zachraňme ČSSD?

Jedu v úterý na její setkání a chci tam jejím představitelům říci, že pokud chce někdo zachraňovat ČSSD, tak ať to dělá standardním způsobem v rámci ČSSD. Není potřeba k tomu vytvářet ad hoc uskupení nebo nátlakové skupiny.

Výtku směrujete i k prvnímu místopředsedovi ČSSD Jiřímu Zimolovi, který je členem platformy?

Soc. dem. je jen jedna. Pokud jí chceme vrátit její lesk, tak to musíme udělat v rámci ČSSD, a ne vytvářet nějaké frakce.