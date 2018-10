jim, Právo

Do kterého klubu byste šel? Máte už nabídky?



Ve volbách jsem zvítězil jako nezávislý. Je to odpovědnost i velká svoboda. Mohu se teprve nyní rozhodovat, do kterého klubu se zařadím. A v této věci se neukvapím. Rozhovory povedeme v těchto dnech.

Ptám se i proto, že se rozhoduje také o tom, který klub bude nejsilnější a kdo bude Senátu předsedat...

Senát je vlivná instituce, která v politicky neklidné době může pomoci udržet směr. Aby to zůstalo i do budoucna, měla by v jeho čele stát silná osobnost, která obstojí v mocenském i ekonomickém tlaku. Přirozeně na to beru ohled při svém rozhodování.

Už několikrát zaznělo, že Senát má dělat protiváhu vůči prezidentovi a premiérovi. Souhlasíte s tím a budete se tím řídit?

Senát vždycky hrál důležitou roli. Jen dnes to je možná vidět víc než dřív. Nabízí široký dialog tam, kde jinak panují úzké stranické zájmy. Nabízí zásadní politická témata tam, kde jiní prosazovali do politiky jen manažery. Nabízí pluralitu tam, kde by jiní rádi viděli slepou disciplínu. A já sám? Budu se řídit slibem senátora a vykonávat mandát v souladu se svým svědomím.

Koho byste podpořil do čela Senátu?

Před námi je celá řada jednání. Svého favorita už mám, ale nechám si ho zatím pro sebe.

Už jste ohlásil, že si chystáte půdu na příští prezidentské volby. Ale takových je možná dnes v Senátu víc. Nezačne už teď konkurenční boj?

Dal jsem veřejný příslib, že se mnou lidé mohou v příští volbě počítat. Zároveň dodávám, že čtyři roky jsou dlouhá doba a teprve uvidíme, kde tou dobou bude Česká republika.

Jisté je, že nehodlám stát stranou. Nabízím mnohaletou zkušenost a výsledky z práce pro náš stát. Proto jsem kandidoval do Senátu. Jsem rád, že mě voliči přijali a dali mi nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů ve druhém kole. Moc si toho vážím.

Usiloval byste sám o nějakou funkci ve vedení Senátu?

Na výzvy jsem připraven. Ale teď jde především o to, aby byl Senát oporou svobody, právního státu a demokracie v naší zemi.

Čím byste se chtěl v Senátu zabývat?

Bezpečnost, obrana, zahraniční politika našeho státu. To jsou oblasti, kde nabízím své zkušenosti.