18:20 - Senátní volby jsou jednoznačným úspěchem ODS a částečně STAN, poražení jsou ANO a ČSSD, uvedli politologové. Všímají si i ztrát lidovců.

17:35 - Jaroslav Kubera (ODS), který by se mohl stát šéfem Senátu, oznámil, že nebude teplickým primátorem. V pondělí má v Teplicích dojít k podpisu koaliční smlouvy. [celá zpráva]

17:25 - Premiér a šéf ANO Andrej Babiš přiznal volební debakl. Hnutí získalo pouze jednoho senátora, Miroslava Adámka v Šumperku. [celá zpráva]

17:16 - Ve druhém kole voleb do Senátu hlasovalo 16,49 procenta oprávněných voličů. V prvním kole to bylo 42,26 procenta. [celá zpráva]

Volební účast v 2. kole senátních voleb, které se konaly samostatně

FOTO: David Ryneš, Novinky

17:11 - Sečteno je 100 procent okrsků. Posledním je Háj ve Slezsku na Opavsku. V Opavě tak vítězí Herbert Pavera (68,50 %, TOP 09), nepostoupila Simona Horáková (31,49 %, ANO)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 68 - Opava

FOTO: David Ryneš, Novinky

16:48 - V Šumperku vyhrál Miroslav Adámek (60,55 %, za ANO) nad Zdeňkem Brožem (39,44 %, za KDU-ČSL)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 65 - Šumperk

FOTO: David Ryneš, Novinky

16:16 - V Mladé Boleslavi zvítězil Raduan Nwelati (61,96 %, ODS), nepostoupil Jiří Müller (38,03 %, ANO)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 38 - Mladá Boleslav

FOTO: David Ryneš, Novinky

Předseda ČSSD Jan Hamáček k výsledkům druhého kola senátních voleb

16:14 - V Karviné podle očekávání vyhrál jako jediný kandidát ČSSD Petr Vícha (72,06 %) proti Miladě Halíkové (27,93 %, za KSČM)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 74 - Karviná

FOTO: David Ryneš, Novinky

16:13 - V Třebíči je první Hana Žáková (77,46 %, za STAN) oproti druhému Miroslavu Michálkovi (22,53 %, za ANO)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 53 - Třebíč

FOTO: David Ryneš, Novinky

16:12 - V Benešově zvítězil Zdeněk Hraba (60,95 %, za STAN) oproti druhému Jiřímu Kozákovi (39,04 %, ODS)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 41 - Benešov

FOTO: David Ryneš, Novinky

16:02 - Na Praze 8 vyhrál Lukáš Wagenknecht (54,45 %, za Piráty), nepostoupil Pavel Dungl (45,54 %, za TOP 09)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 23 - Praha 8

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:55 - V Chomutově vyhrál Přemysl Rabas (62,52 %, za SEN 21), Martina Chodacká (37,47 %, za ANO) nepostoupila.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 5 - Chomutov

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:53 - V Brně-městě zvítězil Mikuláš Bek (72,40 %, za STAN) nad Jaromírem Ostrým (27,59 %, za ANO)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 59 - Brno-město

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:46 - Na Praze 12 vyhrál Pavel Fischer (78,08 %, za NK) nad Evou Tylovou (21,91 %, za Piráty)

Výsledek 1. kola volby senátora – obvod č. 17 - Praha 12

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:44 - Na Praze 2 vyhrál Marek Hilšer (79,81 %, MHS) nad Liborem Michálkem (20,18 %, za Piráty)

Výsledek 2. kola senátních voleb - obvod č. 26 - Praha 2

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:42 - V Náchodě podle očekávání vyhrál Martin Červíček (56,46 %, ODS) nad Pavlem Bělobrádkem (43,53 %, KDU-ČSL)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 47 - Náchod

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:37 - Ve Svitavách vyhrál Michal Kortyš (62,76 %, ODS), nepostoupil Pavel Havíř (37,23 %, ČSSD)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 50 - Svitavy

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:36 - V Břeclavi zvítězil Rostislav Koštial (64,03 %, ODS) nad Liborem Nazarčukem (35,96 %, za ANO)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 56 - Břeclav

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:38 - Vítězem senátních voleb je ODS, z 11 jejích finalistů bylo zvoleno 10. Občanští demokraté tak budou mít 16 senátorů a druhý nejpočetnější klub.

„Přicházím s pocitem vítězství, dívám se na to střízlivě a s vděčností. Je to určitě dobrá zpráva pro občany, protože v Senátu budou kvalitní osobnosti a je to samozřejmě dobrá zpráva pro ČR, protože polokomunistická vláda nebude mít většinu v Senátu,“ řekl novinářům. [celá zpráva]

„Samozřejmě je to výborná zpráva pro ODS. Je to po devíti letech první vítězství,“ dodal.

15:35 - V Jablonci nad Nisou vyhrál Jaroslav Zeman (56,42 %, ODS) nad Michaelou Tejmlovou (43,57 %, SEN 21)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 35 - Jablonec nad Nisou

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:34 -V Českých Budějovicích zvítězil Ladislav Faktor (61,88 %, za NK) nad Jiřím Šestákem (38,11 %, za STAN).

„Myslím si, že rozhodlo i to, že můj celý život je trochu jiný než Jirkovo život. Jinak si myslím, že hlasy dávali normální lidé, z čehož mám radost,“ sdělil Právu po vítězství Ladislav Faktor.

Bývalý ředitel Jihočeského divadla a dosavadní stávající místopředseda senátu Šesták bere porážku s nadhledem. „Občané rozhodli a já to akceptuji. Nabídl jsem svou službu, své zkušenosti, minulost a čistý štít z vysoké politiky a tato služba nebyla přijata. Byl vybrán někdo jiný,“ popsal své pocity Šesták.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 14 - České Budějovice

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:32 - V Litoměřicích vyhrál Ladislav Chlupáč (56,40 %, ODS) nad Ondřejem Štěrbou (43,59 %, ANO)

Výsledek 1. kola volby senátora – obvod č. 29 – Litoměřice

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:30 - V Prostějově vyhrála Jitka Chalánková (59,85 %, za NK) nad Boženou Sekaninovou (40,14 %, ČSSD)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 62 - Prostějov

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:29 - V Chrudimi zvítězil Jan Tecl (63,89 %, ODS) nad Danielem Hermanem (36,10 %, KDU-ČSL)

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 44 - Chrudim

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:29 - Sokolov bude v horní komoře zastupovat Miroslav Balatka (za STAN). S 59,47 procenty porazil Renatu Oulehlovou (ANO), která dostala 40,52 procenta hlasů.

Podle Balatky stála za jeho úspěchem kontaktní kampaň mezi voliči. „Od 3. září jsem jezdil každý den odpoledne dělat kontaktní kampaň. Mluvil jsem s neskutečnou spoustou lidí a lidi mě viděli a mohli si na mě „sáhnout. Myslím, že to bylo odpracované,“ řekl Právu Balatka.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 2 - Sokolov

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:28 - Za Domažlice se do Senátu dostal Vladislav Vilímec (ODS) s 52,59 procenty. Porazil Jana Látku (ČSSD), který dostal 47,40 procenta.

„Byl to větší rozdíl než v prvním kole. Během výsledků jsem hrál na klavír, protože jsem hudebník. Teprve, když mi začaly chodit sms zprávy, jsem zpozorněl. Pan Látka byl velmi těžký soupeř,“ upozornil Vladislav Vilímec.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 11 - Domažlice

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:23 - V Rokycanech vyhrál Pavel Karpíšek (68,38 %, ODS) nad Miladou Emmerovou (31,61 %, ČSSD)

„Nevím přesně, co rozhodlo, každopádně jsem to nečekal tak jednoznačné. Možná bylo důležité to, že celý život v tom obvodě žiji. Znám tam spoustu lidí a zkusil jsem je obejít,“ uvedl po volbě Pavel Karpíšek.

Dosavadní senátorka Milada Emmerová nebere porážku osobně. „Vnímala jsem to tak, že ODS vystartovala proti ČSSD, což je tady obvyklé. Já to neberu jako individuální neúspěch, ale spíše jako stranický neúspěch,“ konstatovala Emmerová. Zmínila, že je už v důchodovém věku. „Takže jsem materiálně zajištěná, ale něco dělat chci, takže půjdu učit,“ dodala Emmerová.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 8 - Rokycany

FOTO: Martin Havelka, Novinky

15:22 - V Ostravě zvítězil pokořitel Mt. Everestu Leopold Sulovský (59,89 %, Ostravak) nad Ivem Gondkem (40,10 %, za ANO)

15:20 - Je sečteno přes 92 procent hlasů. ČSSD získala pouze jediného senátora, Petra Víchu, který kandidoval v Karviné, kde zvítězil nad Miladou Halíkovou. Předseda strany Jan Hamáček označil zisk za zklamání. [celá zpráva]

15:07 - Ve Zlíně je na prvním místě Patrik Kunčar (60,77 %, KDU-ČSL), Libor Lukáš za Soukromníky nepostoupil (39,27 %).

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 80 - Zlín

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:08 - V Teplicích zvítězil Jaroslav Kubera (55,60 %, ODS) nad Zdeňkem Bergmanem (44,39 %, navržen SEN 21). Sečteno je 100 procent hlasů.

Výsledek 2. kola volby senátora – obvod č. 32 – Teplice

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:07 - Nejsilnější kluby v Senátu by po letošních senátních volbách mohly mít ODS a KDU-ČSL. Měly by shodně 16 senátorů; STAN by mohl mít 15 senátorů.

15:01 - Senátorské křeslo za volební obvod Teplice obhájil podle propočtů Novinek obhájil senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS). Porazil ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana (Senátor 21).

14:55 - Do sídla ODS v pražské Truhlářské ulici se scházejí čelní představitelé strany. Kromě pražského komunálního lídra Bohuslava Svobody se dostavila například místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. „Vždycky říkám hop, až když skočím. Zatím to vypadá hezky, ale počkejme, až to bude dopočítané,“ řekla Právu.

14:54 - Milada Emmerová z ČSSD neobhájila senátorské křeslo. Na Rokycansku je sečteno přes 90 procent hlasů, Emmerová má 30,92 procenta, zatímco její protikandidát Pavel Karpíšek (ODS) má 69,07 procenta.

14:50 - Po Jiřím Drahošovi do Senátu zamíří další neúspěšný prezidentský kandidát. Podle propočtu Novinek Pavel Fischer na Praze 12 porazil Evu Tylovou, která kandidovala za Piráty.

14:47 - ODS po sečtení hlasů z poloviny okrsků nadále vedla v deseti z obvodech, STAN v pěti, lidovci ve dvou, ANO, ČSSD a TOP 09 v jednom obvodu.

14:36 - Předseda lidovců Pavel Bělobrádek ve volebním štábu oznámil, že už nebude na březnovém sjezdu KDU-ČSL obhajovat post předsedy strany. „Ještě než bylo započato sčítání hlasů, tak jsem oznámil, že už v březnu nebudu o obnovení svého mandátu usilovat. Nebudu kandidovat na předsedu bez ohledu na to, jak dopadnou senátní volby,“ řekl Bělobrádek. [celá zpráva]

14:34 - Pavel Bělobrádek na svého protikandidáta v Náchodě Martina Červíčka ztrácí. Je sečteno téměř 70 procent hlasů, Bělobrádek prohrává 42,97 ku 57,02.

14:18 - ODS má šanci získat 11 senátorů, hnutí ANO deset. ČSSD může mít pět nových senátorů, stejně jako hnutí STAN. Po třech mohou mít Piráti a hnutí Senátor 21. Čtyřmi finalisty disponovali lidovci, dvěma TOP 09. KSČM se mohla spoléhat na jedinou kandidátku.

14:09 - Asi nejzajímavější souboj se čeká na Náchodsku. Zde proti sobě kandidují šéf lidovců Pavel Bělobrádek a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS). V prvním kole Bělobrádek získal 26,62 procenta hlasů, Červíček 26,49 procenta hlasů.

Pavel Bělobrádek (vlevo) a Martin Červíček

FOTO: Novinky.cz s Právo

14:06 - Na výsledky druhého kola senátních voleb čeká předseda ČSSD Jan Hamáček sám s asi dvacítkou novinářů v Lidovém domě v pražské Hybernské ulici.

Do sídla strany dorazil ve tři čtvrtě na dvě odpoledne. ČSSD postoupilo do druhého kola pět kandidátů, původně obhajovala 12 mandátů.

14:04 - Zájem o volby nebyl příliš velký. K urnám přišlo 10 až 15 procent voličů.

14:00 – Volební místnosti se zavřely, začalo sčítání hlasů.

Rozložení Senátu České republiky před volbami

FOTO: David Ryneš, Novinky

Volební místnosti byly otevřeny v pátek od dvou odpoledne do desáté večerní a v sobotu od osmi ráno do 14:00 hodin.

Lidé volili třetinu členů horní komory, tedy 25 senátorů. Vybírat mohli ze dvou kandidátů, kteří v prvním kole dostali nejvíce hlasů.

Výsledek 1. kola volby senátora – obvod č. 20 - Praha 4

FOTO: David Ryneš, Novinky

Výsledek 1. kola volby senátora – obvod č. 77 – Vsetín

FOTO: David Ryneš, Novinky

Do Senátu se rovnou už z prvního kola minulý týden dostal někdejší kandidát na prezidenta a bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš (za STAN) a zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).