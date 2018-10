mif, Novinky

„Mezi tlakovou výši nad východní Evropou a brázdou nízkého tlaku vzduchu nad Britskými ostrovy bude v noci na neděli a v neděli zesilovat jihovýchodní proudění,“ uvedli meteorologové.

Podle nich bude v neděli a pondělí vítr dosahovat na severu území a na Českomoravské vrchovině místy nárazy 15 až 25 m/s (až 90 km/h), ve vrcholových polohách Krkonoš a Jeseníků kolem 30 m/s (kolem 110 km/h).

„Slábnout bude vítr postupně až v průběhu pondělí,“ dodali meteorologové.

Pozor při řízení i na horách

Zároveň upozornili obyvatele Česka, že by ještě před příchodem větru měli zajistit okna či dveře, a měli by odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, jako jsou květináče, zahradní nábytek, plechy apod. Vhodné je také zabezpečit skleníky nebo například stavební jeřáby.

Stejně tak by se lidé neměli zdržovat v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti větších stromů a nechodit do lesa. „Je-li to možné, doporučujeme přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených prostorách,“ poradili meteorologové.

Pozor je nutné dávat také při řízení auta. „Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné, to platí i pro prázdné nákladní auto,“ konstatovali meteorologové.

Na horách by pak lidé měli omezit vycházení a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Stejně tak je nutné dávat pozor na případné pády drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, neměli by se k nim lidé v žádném případě přibližovat.