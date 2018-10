Oldřich Danda, Právo

Jste asi největším překvapením letošních voleb. Proč podle vás Pražané uvěřili, že parta aktivistů z Prahy 7 situaci v hlavním městě ještě nezhorší?

Za prvé musím říci, že nejsme aktivisti ani levičáci. Voliči v celé Praze – nejen v centru, ale i na sídlištích – nám dali důvěru. Doufám, že to bylo proto, že jsme v Praze 7 předvedli, že jsme schopní změnit část Prahy ze zkorumpované na řádně spravovanou a že to samé potřebuje celé město.

Nebude vám chybět na tom dortu, co jste vyhráli, třešinka, že nebudete mít primátora?

Lidé nám mohou věřit, že jsme obětovali třináct tisíc hodin času na sbírání podpisů a pět tisíc hodin na kampaň a že nám jde opravdu o změnu, a ne o funkce nebo peníze. Teď je historická šance něco změnit. A naděje jsou velké. Pokud my, piráti nebo Spojené síly pro Prahu tyto naděje zklameme, tak to zklamání může příště Pražany vést k volbě jednoduchých řešení.

Z primátorského křesla by se vám Praha měnila přece líp.

Je víc variant, jak najít primátora v situaci, když máme všichni po třinácti mandátech. Buď radu povede uskupení, které dostalo nejvíc hlasů, nebo uskupení, které zajistí nejstabilnější uspořádání a které neohrozí evropské nebo sněmovní volby. Piráti i TOP 09 a STAN z koalice Spojené síly jsou celostátní strany a je volby mohou rozkolísat. Praze sobě na celostátní politice ne­záleží, protože v ní nefiguru­jeme.

Myslíte, že takovou stabilitu zajistí piráti a jejich pražský lídr Zdeněk Hřib, který podle šéfů TOP 09 a STAN není zkušený, ani nic nikdy neřídil?

Nebudu naskakovat na kritiku nikoho, protože ta se vede pouze pro vytvoření prostoru pro jiné uspořádání. Protože stále trochu visí ve vzduchu varianta ODS, části Spojených sil a ANO. Proto nebudu na­skakovat na kritiku partnerů. To nikdy neděláme, vždy to řešíme u stolu. Ale máte pravdu, že primátorem musí být někdo, kdo zaručí koalici stabilitu. Hledejme ho. Může to být pan Hřib.

Nebo vy?

Může to být kdokoli z těch 39 zastupitelů. Hlavní je ho najít, domluvit se na něm a pak ho držet. V Praze 7 se ukázalo, že lidé jsou schopni ocenit, když pro město někdo něco dělá. V Praze to bude stejné, ale nikdo nesmí trvat na svých představách.

Nejste vy zaseklý na tom, že jedině koalice s piráty a Spojenými silami přinese tu kýženou změnu? Kdybyste zkusili koalici s ODS, tak byste měl větší šanci stát se primátorem, protože ODS se svým máslem na hlavě, i když zvítězila, by se postu primátora třeba vzdala.

ODS nemá jen máslo na hlavě, ale stále je napojená na Romana Janouška a jsou v ní stále lidé, kteří nejsou slučitelní se změnou, kterou přinášíme.

Lídr ODS Svoboda říká, že se od staré zkorumpované ODS odstřihli.

To je dojem, s kterým se neztotožňuji. Pan docent Svoboda s korupcí bojoval, ale já jsem porazil korupci, kterou vytvořili lidé, kteří jsou nyní s panem Svobodou v zastupitelstvu na magistrátu. Jestli si někdo myslí, že s těmito lidmi, za kterými stojí Janoušek, je možno porazit korupci v Praze, tak se mýlí.

Koho tím myslíte? V televizi jste mluvil o místopředsedkyni ODS Alexandře Udženiji nebo o bývalém místostarostovi Prahy 7 Tomáši Kaštovském, se kterým se Praha 7 soudí kvůli pochybnému projektu na tepelná čerpadla pro základní školu v hodnotě 20 miliónů, kdy nechal proběhnout lhůty a nereklamoval jejich nefunkčnost.

Ano. Paní Udženija napojení na Janouška ani nepopírá. Další to popírají, ale já tu ne­jsem od toho, abych někoho kádroval.

Myslíte, že má Janoušek stále vliv na fungování v Praze?



Nejde jen o kontakty na Janouška, ale i na pana Hrdličku, který stále funguje a který se neúspěšně pokoušel ovlivnit pražské volby.

Myslíte, že se ODS v opozici neočistila?

Od moci v Praze se nikdy úplně neodstřihla. A také ty vazby, které chceme narovnat, nebyly vázány na politickou stranu, ale na konkrétní lidi. Proto ta silná spolupráce mezi ČSSD a ODS, která nikdy nepřestala.

Nedokážu si dobře představit, jaké vazby chcete narovnat. Zkuste nějaký příklad.

Když jsme přišli na Prahu 7, tak jsme našli spoustu nehospodárností, stejně tak na magistrátu. Někdy se nám podařilo něco proti tomu udělat. Například se nám podařilo zrušit festival PragueCon. Náš Pavel Vyhnánek (místostarosta Prahy 7) byl členem dozorčí rady Pražského výstaviště a všiml si smlouvy, podle které měl teď těsně před volbami proběhnout festival o filmových a komiksových postavičkách, a zjistil, že je pro město nevýhodná.

Náklady ve výši 40 miliónů totiž mělo nést město a výnosy se měly rozdělit na půl se soukromníkem, kterému měla zůstat ve vlastnictví značka. Smlouva byla neplatná. Když na to upozornil radu magistrátu a ta nereagovala, tak odstoupil ze své funkce. Teprve tím se to rozhýbalo a festival byl zrušen. To je příklad nevýhodné smlouvy, na které se chceme podívat a které chceme zrušit. Na Praze 7 jsme takto ušetřili za čtyři roky skoro miliardu korun.

Myslíte, že bude stačit, když se vymění politici? Takové smlouvy přece často dělají i úředníci.

Určitě bych nevolal po noci dlouhých nožů. Jak znám situaci na magistrátu, vím, že řada úředníků se těší na chvíli, kdy přestanou dostávat pokyny a budou do něčeho zatahováni. To je také důvod, proč je magistrát tak pomalý. Protože úředníci nevěří politikům, že je do něčeho nenamočí, a proto musí být na každém papíru deset podpisů.

Když budou mít důvěru v politiky, že je nechtějí do něčeho namočit, tak se vše zrychlí, protože bude stačit jeden podpis úředníka, který ví, že za něco rozhoduje. To je změna, po které voláme, a v tom je i zrychlení našeho stavebního úřadu v Praze 7. Nikoho nemanipulujeme a úředníci vědí, že nechceme nic brzdit a nečekáme na nějaké všimné. Když se dá důvěra úředníkovi, který je kvalifikovaný, tak se vše zrychlí.

Je pravda, že jste se na koalici již před volbami domluvili s piráty, jak říká ODS?

Pro ODS je šok, že někdo říká něco před volbami i po volbách. Ale jestli má někdo dojem, že jsme se domluvili předem s piráty, kteří do mě celou kampaň šili, že chci na magistrát, a přitom jsem poslanec a starosta Prahy 7, tak se mýlí.

Hlavní je, že v Praze může vzniknout stabilní vláda a že může skončit blbá nálada, která spočívala v tom, že všichni navzájem na sebe žalovali přes média. Neustále se každý snažil toho druhého podrazit, neustále se domlouvaly alternativní koalice. Každé zastupitelstvo bylo napínavé, jestli koalice nepadne, a v takové atmosféře se nedá pro Prahu dělat vlastně nic.

My přinášíme do politiky úctu k voličům i k opozici. Opozice bude dostávat slovo, opoziční návrhy, když budou dobré, budou schvalovány. Teď připravujeme s partnery program a já navrhuji, až ho dojednáme, ho prodiskutovat i s opozicí, ale hlavně se starostkami a starosty městských částí, aby konečně město vyslalo signál, že je bere vážně, že to není tak, že seshora něco naplánuje a pak láme starosty, že s tím musí souhlasit.

A co když přijde tisíc pozměňovacích návrhů?

To se může stát, pak si sedneme, prostudujeme je a dobré zapracujeme. Město se zatím ke starostkám a starostům chovalo hrozně přezíravě. Často se dozvídali úplně náhodně, že se zařadil tisk, který se týkal jejich městské části.

Nedůstojně čekají hodiny, než se vyhádají radní ohledně jiných bodů. Chceme navrhnout, aby se body, které se týkají městských částí, řadily na pevnou hodinu, aby starosta přišel, bod projednal a mohl odejít. Prostě to, co v Praze 7 děláme pro občany. Ti také přesně vědí, kdy dostanou slovo. Když přijdou s dětmi, máme tady místnost, kde je pohlídáme. Stojí to tři stovky za měsíc. Je to symbol toho, že každý může přijít na zastupitelstvo, může vystoupit, může říct, co ho trápí, a zastupitelstvo se tím zabývá. Toto chceme přinést na magistrát.

Na jaká slabá místa můžete při dojednávání programu narazit?

Zatím jsme řešili dopravu, parkování, okruhy, podporu veřejné dopravy. Potřebujeme upravit jen formulace, ale není to nic dramatického.

Tak že jste si to vyříkali? Jiří ­Pospíšil řekl, že nabyl dojmu, že nemáte s dostavbou okruhů jasno. Třeba podmínkou Spojených sil je vést vnitřní okruh tunelem Vlasta.



To jsou bohužel dojmy. S Vlastou problém nemáme, jenom upozorňujeme, že za čtyři roky není možné stavbu vůbec začít. Tunel Blanka se připravoval od osmdesátých let a my považujeme za fér říct lidem, aby nebyli zklamaní, že jsme pro maximální urychlení přípravy tunelu Vlasta, ale že to v tomto období nelze stihnout.

Zároveň říkáme, že první pomoc je v telematice, tedy v lepším řízení křižovatek. To se za tři roky dá stihnout, bude to stát 750 miliónů korun a zkrátí to kolony o dvacet procent. Chytré město není město, kde jedete nočním městem a neustále vás buzeruje nějaká červená.

Piráti říkají, že mají problém s návrhem Spojených sil, aby město méně příjmovým Pražanům ručilo za hypotéku. Co vy na to?

Ten návrh svou logiku má, ale Praha má problém spíše v nabídce než v poptávce. A my bychom raději za ty peníze opravili 1900 městských bytů, které jsou prázdné, a dali je na nájemní bydlení.

Také chtějí vybudovat koncertní síň v Praze 7. Byl byste pro, aby Praha, která potřebuje spoustu jiných věcí – mosty, silnice, metro – investovala i deset miliard do koncertní síně?

Praha sobě nic nemá proti koncertní síni, protože se příliš finančně neprotne s opravami mostů.

Území na Vltavské je velmi komplikované a nejdřív je potřeba, aby tam za devět miliard České dráhy udělaly změnu dráhy na letiště. Tedy připravujme stavbu koncertní síně, udělejme soutěž, v tom nevidím žádný problém.

Pirátům se nelíbí, že chcete být kromě v radě ještě starostou Prahy 7, kde jste vyhrál s 55,5 procenta. Jejich kritika má věcné jádro: jak může člověk zvládat dvě funkce, které, když se mají dělat dobře, potřebují celého člověka?

Bavíme se o problému, na kterém koalice neztroskotá. Navíc si myslím, že i mezi piráty se názor na to trochu mění. Když má někdo velkou důvěru voličů, tak jim nemůže jen tak říci – bylo to tady fajn, já jdu dělat radního a teď si tady dělejte, co chcete. To není fér. Starosta velké městské části navíc spoustu práce deleguje, kontroluje, táhne to, ale co se týče pracovní doby, tak záleží na tom, jaké má spolupracovníky.

Důležité je podle mě pochopit, že v komunální politice nedokážou nějaké principy nebo pravidla přetlačit nepoctivého člověka. To, že má někdo jednu funkci, vůbec neznamená, že bude pracovat dobře. A na druhou stranu, když někdo zastává více funkcí, pokud to uřídí a pokud jsou výsledky dobré, tak v tom nevidím problém. Představa, že lze nastavit pravidla a pak vládnout třeba s ODS a ono to bude fungovat, se nezakládá na realitě.

Vrátíte se do KDU-ČSL?

Členství mi zaniklo kvůli tomu, že vznikla Praha sobě, ale já nemůžu říct křivé slovo o KDU-ČSL, ale teď se skutečně soustředím na Prahu.

Ptám se, jestli je vůbec možné se vrátit do konzervativní strany? Jestli jste už příliš nenačichl liberalismem?

Žádné stranictví neřeším a myslím, že dlouho nebudu řešit. Opřeli jsme se v Praze 7 o občanskou společnost a zafungovalo to. A možná to bude fungovat v celé Praze. Proto jsme to dělali a vliv na celostátní politiku je teď v mém případě upozaděn.

Kdyby Praha sobě nevznikla, je tu teď koalice ANO a ODS, ale Praha sobě vznikla, tak je šance na vznik jiné koalice, jejíž součástí jsou ty strany, které jsou podle mého názoru na správné straně barikády.

Co se týče politické atmosféry v Praze nebo i v naší zemi, tak si nemyslím, že bychom udělali něco špatného.

Lidovci to mohou cítit jako zradu, jako kdybyste potkal slečnu a manželku jste opustil.

Ale jen proto, abychom Prahu vyrvali Andreji Babišovi. To se podařilo nebo se to podaří, pokud to nezvoráme. Vždyť je to celostátně strašně cenný vzkaz. A opět je potřeba říct, že teď to nesmíme podělat.