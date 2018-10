ČTK

Lidé si vyberou 25 senátorů z dvojnásobného počtu kandidátů, jimž dali největší důvěru před týdnem v prvním kole. Svými hlasy určí, jak silnou většinu bude mít nadále v horní komoře opozice. Vládní strany ANO a ČSSD mít navrch v Senátu nebudou ani s podporou KSČM, mohly by získat maximálně 15 mandátů. Jistý mají ale jen jeden na Karvinsku, kde proti sobě stojí bohumínský starosta Petr Vícha (ČSSD) a bývalá havířovská primátorka Milada Halíková (KSČM).

Nejsilnější frakci v Senátu – až osmnáctičlennou – mohou mít KDU-ČSL a STAN. ODS by mohla mít až 17 senátorů podobně jako ČSSD. ANO by mohlo mít až 16 senátorů v jednaosmdesátičlenné horní komoře. Udržet svůj klub by si mohlo i hnutí Senátor 21.

Hlasovat v sobotu mohou ti z 2,55 miliónu voličů, kteří se do volebních místností nedostali v pátek. Hlasovací lístky a obálku lidé dostanou až ve volebních místnostech, musí si s sebou vzít jen průkaz totožnosti. Vyberou si hlasovací lístek se jménem svého favorita, vloží jej do obálky a pak ji vhodí do volební urny.