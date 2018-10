Miloslav Hradil, Právo

V jedenáctičlenné městské radě bude mít ANO šest zástupců, ODS čtyři a sdružení KDU-ČSL a TOP 09 jednoho. Náměstky primátora mají být podle uzavřené dohody Hana Mazochová (ANO), Michal Zácha a Per Kouba (oba ODS).

Dalšími radními budou Petr Vrána, Bohumír Střelec, Milan Passinger a Tomáš Navrátil (všichni ANO), Jakub Navařík a Marek Dostál (oba ODS) a Tomáš Dostal z koalice lidovců a TOP 09. Navrátil bude uvolněným radním, což je v Přerově novinka. Na starosti má mít koordinaci rozsáhlých dopravních staveb, které jsou již realizovány, nebo budou na území Přerova v nejbližší době zahájeny.

Těsná většina



„Rozhodli jsme se tak vzhledem k tomu, že město čeká příští čtyři roky velmi obtížná dopravní situace,“ uvedl šéf vyjednávacího týmu ANO Petr Vrána. Navrátil podle něj bude mít mj. na starosti i jednání s obyvateli, kterým by to mělo usnadnit orientaci v uzavírkách. „Má vysokoškolské vzdělání v logistice, zastával funkci dispečera,“ konstatoval Vrána. Trojkoalice bude mít v městském zastupitelstvu jen těsnou nadpoloviční většinu. „Bude to samozřejmě možná komunikačně náročnější, ale my máme zkušenosti z předchozího období, kdy od nás odešli dva koaliční partneři,“ konstatoval Vrána.

Výsledek komunálních voleb v Přerově

FOTO: David Ryneš, Novinky

Připomněl tak loňský odchod sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí (Prosperita) a Nezávislých z radniční koalice v Přerově, po kterém v ní zůstalo jen ANO spolu se sdružením Společně pro Přerov (SpP), kteří měli dohromady jen 16 mandátů.

„Problémy Přerova vnímají zástupci stran podobně, takže si jsem jistý, že při většině hlasování najdeme větší shodu. Budeme prostě komunikovat i s opozicí,“ dodal Vrána. „Chceme táhnout za jeden provoz, aby byla koalice pevná,“ doplnil Dostal.

Podle lídra ODS Michala Záchy budou nyní jednat koaliční kluby o programových prioritách. Předpokládáme, že v horizontu čtrnácti dnů až tří týdnů by mohl být zveřejněn program koalice,“ poznamenal Zácha.

Letošní volby do městského zastupitelstva vyhrálo v Přerově hnutí ANO se ziskem deseti mandátů. Na druhém místě skončili občanští demokraté (6) následovaní sdružením SpP a Pirátů (4), Prosperitou (4), KSČM (4), SPD (3), sdružením KDU-ČSL a TOP 09 (2) a STAN (2).