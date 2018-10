Renáta Bohuslavová, Novinky

Kolem prostoru se vedou dlouhodobě debaty o tom, zda má být zastavěn. V návrhu metropolitního plánu je totiž varianta, že na místě může vzniknout až osmipodlažní budova.

Institutu plánování a rozvoje se ale sešla řada připomínek od občanů a třeba i od městské části Prahy 7, které se zastavěním nesouhlasí. Podle končící primátorky by právě přejmenování na náměstí Miloše Formana mohlo do budoucna stavbu ztížit.

„Je to zanesené do katastru, takže kdokoliv by chtěl mít chuť tady zastavovat toto náměstí, tak s tím bude mít velký problém a takřka bych řekla, že je to nemožné,” uvedla Krnáčová a dodala, že ona sama je proti zastavění.

Stejně to vidí i možný budoucí starosta Prahy 1 a bratr lídra hnutí Praha Sobě Jana Čižinského Pavel Čižinský, který se přišel na slavnostní odhalení náměstí také podívat.

„Nastudujeme si, co je možné dělat, aby se ta možnost, že by se toto náměstí zastavělo, v počátku udusila. Využijeme všechny právní i politické prostředky. K zastavění v jakémkoliv počtu podlaží máme zásadně negativní vztah,” uvedl Čižinský z hnutí Praha 1 sobě, které v letošních volbách na Praze 1 zvítězilo.

Tak by se mohl prostor změnit po zástavbě náměstí.

Končící starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký z počátku sice také stavbu nepodporoval, ale Praha 1 se nakonec pod jeho vedením postavila za kompromisní variantu jednoho podlaží s travnatou střechou.

Nové náměstí Miloše Formana společně s hotelem InterContinental je soukromým pozemkem společnosti J&T, která patří slovenským miliardářům Ivanu Jakabovičovi a Patriku Tkáčovi.

Oscarový režisér Forman zemřel letos 13. dubna ve věku 86 let. Příbuzní režiséra reagovali podle primátorky na pojmenování místa pozitivně.