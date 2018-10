Novinky

„Musíme se s tím nějak vyrovnat, je to strašně mladej člověk, a udělal samozřejmě i to, že přivedl do neštěstí i jiného člověka, ale bohužel takové věci se stávají,“ řekl v pátek k pohřbu v rozhovoru s novináři Jan Zahradník, který se představil jako rodinný přítel rodiny Kočků a který podle svých pomáhal rozloučení organizovat.

Obřad se koná v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, po něm se vypraví průvod na nedaleké Olšanské hřbitovy.

Průvod vzbudil pozornost zejména kvůli uzavírce Vinohradské ulice, což v místě zkomplikuje dopravu. I když rodina získala všechna potřebná povolení, některým lidem akce vadí, vymezil se proti ní třeba i starosta Prahy 3 Alexander Bellu z ODS. [celá zpráva]

„Z mého podhledu pan starosta, který se k tomu vyjadřoval, by si to vůbec neměl dovolit z pozice starosty komentovat a vlastně štvát okolní lidi proti pohřbu. Je to rozloučení, nejedná se o žádnou oslavu,“ hájil podobu pohřbu Zahradník.

Rodinný přítel rodiny Kočků Jan Zahradník k podobě pohřbu (Zdroj: Novinky)

Řidiče, kterých se omezení dotkne, požádal o trpělivost. „Budeme se snažit co nejméně dopravu narušit,“ dodal.

Akce je nahlášena od 12 do 15 hodin, nicméně uzavírka by měla být kratší a podle organizátorů by neměla přesáhnout 30 minut.

Střet v protisměru



Osmadvacetiletý Jan Kočka mladší zemřel koncem září při nehodě na hradecké dálnici D11, na niž vjel v protisměru. Při nehodě zemřel i řidič kamiónu.

Následky tragického střetu dvou aut na hradecké dálnici.

FOTO: HZS Středočeského kraje

Nehoda se stala v pátek 28. září po 3. hodině v noci. Řidič v terénním osobním autě značky mercedes vjel do protisměru poblíž Sadské a na 32. kilometru ve směru z Prahy narazil do nákladního vozu. Obě auta začala po nárazu hořet. Jejich řidiči zahynuli na místě.

Výsledek pitvy podle policie zatím potvrdil, že oba řidiči měli smrtelná zranění hlavy. Prozatím se stále čeká na výsledky toxikologické expertizy, zda byl řidič osobního mercedesu pod vlivem drog nebo alkoholu.