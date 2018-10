Radim Vaculík, Právo

„Jde jen o podpůrná stanoviska, policie ani hasiči o tom nerozhodují, rozhoduje magistrát. Policisté v podstatě neřeknou nic jiného než to, že bude-li tam takováto akce, jsou schopni ji zajistit. Je to jen na úvaze magistrátu,“ řekl ve čtvrtek Právu Mlsna.

Ten navíc nechápe, proč magistrát rodině vyhověl, když soukromý průvod omezí Pražanům veřejnou dopravu. To už podle něj důvod k nevydání povolení je. „Magistrát v okamžiku, kdy by se měla zastavit doprava nebo by to narušilo chod města, má důvod takový pochod zakázat. Nevidím důvod, proč by měl takové žádosti vyhovět,“ konstatoval.

Jan Kočka mladší zemřel koncem září na D11, když po několika kilometrech jízdy v protisměru narazil do nákladního automobilu. Ani jeho řidič nehodu nepřežil.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) však trvá na tom, že magistrát nemohl průvod zakázat, a odkazuje se právě na stanoviska policie a dopravního podniku. Na jejím názoru nic nezměnil ani fakt, že se konání akce nelíbí jak řadě lidí, kteří v dotčené části Prahy bydlí, tak třeba i starostovi Prahy 3 Alexandrovi Bellu (ODS). „Když si organizátor zabezpečí všechna povolení, tak nemám jakým způsobem tomu zabránit,“ krčila rameny Krnáčová na dotaz Práva.

„Doprava s tím souhlasila a já nemám dosah, abych zakazovala veřejné správě, jak má fungovat,“ podotkla primátorka na otázku, zda to nezkomplikuje dopravu ostatním Pražanům. Povolení vydal podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana úředník odboru dopravně-správních činností vedený Josefem Mihalíkem.

Průvod s kočárem s rakví Jana Kočky mladšího (28) přitom zablokuje zhruba na půl hodiny páteřní ulici pražských Vinohrad. Končit by měl na Olšanských hřbitovech.

Smuteční průvody: Kočkovi a Havel

Podle Hofmana žádný kolaps nehrozí a doprava bude omezena jen krátce. V Praze se za poslední dobu konaly jen dva velké pohřební průvody, jako by měl být ten páteční.

První z nich měla na svědomí opět rodina Kočků, která před deseti lety pohřbívala syna otce rodu Václava Kočku ml., kterého po křtu knihy bývalého premiéra za ČSSD Jiřího Paroubka v baru Monarch zastřelil podnikatel Bohumír Ďuričko. Následný průvod vedoucí ze Strahovského kláštera k další rodinné hrobce Kočků na hřbitově v Řepích také na čas zastavil dopravu, tentokrát v rušných ulicích Prahy 6, a především páteřní křižovatku na Vypichu.

Velký smuteční průvod se konal i v prosinci 2011, kdy až deset tisíc lidí doprovodilo do Chrámu svatého Víta na Pražském hradě rakev s ostatky bývalého prezidenta Václava Havla. Tehdy šlo ale o státní pohřeb.