Karolina Brodníčková, Právo

„V podstatě máme na jednání ústředního výboru jediný bod, a to je vyhodnocení voleb. Předpokládám, že to bude trošku zeď nářků,“ řekl Právu poslanec Jiří Dolejš (KSČM).

Ve volbách komunisté získali pouze 1426 zastupitelských křesel, přičemž 1084 ztratili. Proto vyzval předsedu Vojtěcha Filipa k rezignaci jeho ne­úspěšný vyzyvatel z jarního sjezdu Josef Skála. Takový krok se však podle Dolejše v žádném případě nechystá. Skálův apel odmítl i Filip.

„Nepovažuji to za pravděpodobné, to by byla hodně velká divočina. Když chcete vyvolat změny, tak musíte vědět, jakým směrem. Kolegové z ČSSD jsou dostatečně odstrašujícím příkladem. Nechat se zmítat povolebními emocemi není dobré,“ řekl Právu Dolejš s tím, že personální změny očekává až na sjezdu komunistů v roce 2020.

Komunální volby 2018

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Kritika bude vznesena, obavy a emoce se objeví, ale stranickou konferenci k vnitřní organizaci a struktuře máme na jaře. Tam se mohou jaksi delegáti vyřádit. Další sjezd na téma volby předsedy mezi Filipem a Skálou, to by byl stereotyp, neřknu-li trapný,“ dodal.

Podobná atmosféra bude panovat zřejmě i v Hradci Králové, kde zasedne ústřední výkonný výbor ČSSD. V komunálních volbách strana propadla, ztratila skoro polovinu mandátů a má jen 1882 zastupitelů.

„Vystoupí členové grémia s hodnocením situace. Jinak se bude připravovat sjezd,“ řekl Právu o sobotním programu místopředseda ČSSD Martin Netolický. Podle jeho mínění by vedení strany nemělo čelit návrhům na rezignaci. Nové vedení si koneckonců volí strana už v březnu.

Netolickému se přímá volba příčí

Chcete-li hodnotit práci nového grémia, tak jej nechte pracovat až do krajských voleb (rok 2020). Tehdy bude možné něco hodnotit. Dosud jsme měli klid na práci pouze během prázdnin,“ uvedl Netolický.

ÚVV se bude zřejmě zabývat i návrhem prvního místopředsedy Jiřího Zimoly a platformy Zachraňme ČSSD, aby si členové soc. dem. volili nové vedení přímo. To se však Netolickému příliš nezamlouvá.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický

FOTO: Petr Horník, Právo

„Přímá volba předsedy znamená prodlužování personálních záležitostí z jednoho či dvou dnů standardního sjezdu na dva měsíce. Protože budou přípravy, dvou až třítýdenní hlasování, potom sčítání hlasů… Nevím, jestli můžeme hazardovat s časem,“ dodal.

Domnívá se, že kromě volebního sjezdu by strana měla připravit i programovou konferenci, na které by se měla zabývat tématy, jakými oslovit voliče.