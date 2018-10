Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane předsedo, ODS v Brně obešla vítězné ANO a zřejmě bude mít primátorku. Souhlasíte s tím postupem, jakým k tomu došlo?

Postupovali jsme tak, že jsme se snažili co nejvíce prosadit náš program a to, co jsme slíbili voličům. Ukázalo se, že existuje dobrá cesta, jak to udělat. Jsem přesvědčen, že Markéta Vaňková bude výborná primátorka. Ten postup podporuji.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš to označil za megapodraz. Primátor za ANO Petr Vokřál o tom prý vůbec nevěděl, podle jeho slov ve tři odpoledne předpokládal, že bude v koalici s ODS, a za hodinu to bylo jinak, aniž by mu kdokoliv něco řekl. Přijde vám to jako férové jednání?

Naprosto věřím svým brněnským kolegům. Vím od nich, že s ANO nebylo nic domluveno. Probíhala jednání. Předtím, než byla veřejně vyhlášena koalice, ve které je ODS s lidovci, Piráty a sociální demokracií, tak o tom byli informováni zástupci ANO. Nevím, co děláme za drama z toho, že probíhají nějaká jednání a pro zúčastněné strany se ukáže, že je výhodnější a lepší z hlediska jejich programu a soudržnosti koalice jiná varianta. Mně to připadá naprosto normální, po volbách se to běžně děje.

Přijde vám to tedy normální i tady v Praze, kde volby vyhrála ODS, ale vzniká koalice bez vás? Přistupujete k tomu stejně jako k Brnu?

Tady je jeden podstatný rozdíl. S vítězem voleb v Praze se nevedlo žádné jednání. V Brně se jednalo.

Počkejte, pokud vím, tak ODS jednala například se Spojenými silami pro Prahu.

Hned po volbách některá uskupení řekla, že nebudou jednat o koalici s ODS. Bylo úplně jasné, že vítěz voleb v Praze bude obejit. To je zásadní rozdíl proti Brnu. Musím se usmívat nad tím, když se dívám na mediální interpretace. To, že se v Praze sestavuje koalice bez vítěze, má v médiích úžasné sympatie. A když se něco takového stane v Brně, tak se spustí litanie o tom, jaký je to podraz a je to neobvyklé. Ale nestěžuji si, beru to tak, jak to je.

Andrej Babiš označil situaci v Brně za návrat kmotrů.

Je to směšné a absurdní. Chápu to jen jako výraz nervozity předsedy vlády. ANO nevyhrálo v Praze, utrpělo debakl. Teď se ukazuje, že se není schopno domluvit v některých městech. Navíc tomuto silnému levicovému hnutí vyrostl silný soupeř a politická alternativa v ODS. Ale nemělo by se to projevovat těmito podpásovkami.

Podobně se vyjádřil i předseda Pirátů Ivan Bartoš, který vás označil za fíkový list a řekl, že ODS se změnila jen na oko. Jak to vnímáte?

Je mi to úplně jedno. Kolegové by měli v zájmu politické kultury přemýšlet nad tím, co říkají, a nesnižovat se k takovým věcem. Důležité je, co si myslí voliči. Ti si myslí, že ODS jde správnou cestou, a proto nás výrazně posílili.

Markéta Vaňková bude důstojná, slušná a kompetentní primátorka města Brna Petr Fiala

V souvislosti s Markétou Vaňkovou se připomněla kauza z roku 2011 ohledně společnosti Brandson Enterprises. Americký ředitel té společnosti byl odsouzen na osm let za praní špinavých peněz. Podle médií měla Vaňková podepsanou plnou moc na jeho zastupování. Vnímáte to jako problematické?

Neznám tuto kauzu, nevím o tom nic. Jsem přesvědčen, že Markéta Vaňková je nejen slušný člověk, ale i výborná kandidátka.

Nebudete od ní chtít slyšet nějaké vysvětlení?

Vaše otázky směřují k tomu, že tu kauzu dobře znáte. Pokud máte nějaké důkazy...

Tu kauzu znám z médií a článků, které jsem našla, když jsem se připravovala na rozhovor s vámi.

Nevím o tom nic. Články z roku 2011 si nepochybně můžete číst a jistě je četli i voliči. Ti rozhodli tak, že jsme v Brně výrazně posílili v čele s Markétou Vaňkovou.

Vás to vůbec nezajímá?

Nejsem vyšetřovatel. Pokud se ukáže, že je nějaký problém, tak se tím budu zabývat. O žádném problému nevím. Jestli o něm víte vy, tak o něm pište. Jestli máte důkazy, že se stalo něco, co je protiprávní, tak jistě máte povinnost to nějak zveřejnit. O ničem takovém nevím a nevím, proč bych se o něčem takovém měl bavit. Markétu Vaňkovou považuji za kompetentní, výbornou političku, skvělou právničku. Podle mě to bude důstojná, slušná a kompetentní primátorka města Brna. Nepochybuji o tom, že cokoliv se týká ODS, tak se důkladně prověřovalo. Pozornost, kterou věnujete takovému detailu, je přehnaná.

V Kladně jste vytvořili koalici s SPD a hnutím ANO. Před volbami jste říkal, že s SPD ani komunisty koalice utvářet nebudete. Co ta změna?

Zajímavé, že se mě neptáte, proč jsme ve volbách tak uspěli. Na Kladno vám ale rád odpovím. Dostávám na to otázky dvakrát denně. Překvapuje mě, že se nikdo neptá kladenských kolegů, kteří jsou kompetentní k tomu, aby odpověděli.

ODS nebude dělat koalice ani s KSČM, ani s SPD. To, že se to stalo na Kladně, je výjimka, která potvrzuje toto pravidlo Petr Fiala

Vy jste předseda strany, který spolupráci s SPD vylučoval.

Nepředpokládám, že všichni politici na Kladně dostali ránu do hlavy, zbláznili se a zhnědli a udělali tuhle koalici. Je potřeba se ptát topky, lidovců, všech, proč k téhle koalici došlo. Co se týká mého postoje, jednoznačně platí, co jsem řekl před volbami, a stojím si zatím. Nepředpokládám žádné koalice s KSČM, to máme zakázáno, a ani s SPD, tam je to otázka politického vkusu a směřování. Pokud jde o Kladno, jsem přesvědčen, že to je výjimka. A je to přesně ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Po skončení druhého kola senátních voleb bude s kolegy mluvit předsednictvo ODS a budeme chtít slyšet podrobnosti toho případu a záruky, že v rámci této koalice nedojde k prosazování pro nás politicky nepřijatelných návrhů. Ale je to výjimka, která potvrzuje, že s SPD koalice neděláme.

Děláte. V Kladně. Bude normální, že ODS bude vytvářet koalice s extremisty? Je to tvář ODS, kterou vy chcete?

Odpověděl jsem vám, a protože jste to možná úplně neslyšela, tak odpovím ještě jednou. ODS nebude dělat koalice ani s KSČM, ani s SPD. To, že se to stalo na Kladně, je výjimka, která potvrzuje toto pravidlo. Proč k té politické situaci došlo na Kladně, kde se všechny politické strany postavily proti primátoru (Milanu) Wolfovi, na to je potřeba nejprve se ptát kladenských kolegů. A to taky udělám. Ale je opravdu zvláštní, že všichni – topka, Piráti, lidovci, ODS, všichni svorně vytvoří koalici za podpory SPD proti stávajícímu primátorovi.

TOP 09 to vyřešila tak, že chtěla svého člena kvůli spolupráci s SPD vyloučit, on nakonec ze strany odešel sám.

Neřešil jsem situaci jednotlivých stran. Mluvil jsem o tom, které strany se toho nějakým způsobem účastnily. Je dobře, že se o Kladno tak zajímáte.

Zajímám se o směřování ODS.

Směřování ODS je jasné. Koalice s extremisty neděláme. Kladno je výjimka potvrzující pravidlo. Máme tady stovky obcí a měst, kde vytváříme koalice. Kladno je výjimka a nevypovídá to nic o směřování ODS. Naopak jsme politická alternativa jak populistům, tak extremistům, nejsilnější na politické scéně. A když se mě zeptáte ještě desetkrát, tak ta odpověď bude stejná.

Nepřemýšlel jste, že by šla ODS toutéž cestou jako TOP 09?

Řekl jsem vám, že s kladenskými kolegy budeme o té situaci jednat.

Bratr vašeho nejbližšího spolupracovníka a předsedy poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury prý dluží milióny korun, které si půjčil pro ODS. Zbyněk Stanjura popírá, že by peníze šly do ODS. Víte o tom něco?

Absolutně v této věci věřím Zbyňkovi Stanjurovi. Tím to pro mě celé končí. Tenhle příběh se neobjevil v květnu, ale tři týdny před volbami a teď tři dny před druhým kolem senátních voleb je zveřejněn.

Nebudete zjišťovat, jestli peníze ve straně byly?

Nebyly. Celé je to nesmysl. Zbyněk Stanjura má moji důvěru. Nemá s tím nic společného ani on, ani ODS.

Hned po komunálních volbách jste říkal, že ODS vyhraje další volby. To jste myslel volby do Evropského parlamentu?

To bylo míněno na parlamentní volby. Jsem přesvědčen, že krok za krokem budujeme silnou politickou alternativu a v příštích volbách si voliči budou vybírat mezi nabídkou ANO a ODS. To jsem měl na mysli.