Aleš Fuksa, Právo

Dohodnutý trojblok, ve které je kromě Valenty i bývalý mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivo Mitáček, měla jen minimální většinu v zastupitelstvu, tedy 21 ze 41 zastupitelských postů. [celá zpráva]

Situace se však změnila po čtrnácté hodině, kdy ředitel Městského divadla Zlín Michálek vydal veřejné prohlášení, ve kterém se rozhodl nepodpořit trojkoalici. „Ano, tak to je,“ potvrdil Právu Michálek.

„Vedení vítězného hnutí ANO a hnutí STAN dnes oznámilo koaliční spolupráci se sdružením Rozhýbejme to (Soukromníci, Svobodní a Nezávislí, celkem 3 mandáty) Ivo Valenty. Chci tímto veřejně deklarovat, že toto sdružení ve vedení města nepodpořím,“ uvedl v prohlášení.

Senátor Ivo Valenta

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Vím, co je kompromis, koneckonců byl jsem připraven spolupracovat s hnutím ANO, ale nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy. Soukromníci ve Zlíně se v rámci kampaně chlubili podporou Martina Konvičky či Ladislava Jakla (...) To všechno je pro mne za hranou kompromisu a považuji spolupráci s tímto sdružením za nepřijatelnou. Jsem hluboce přesvědčen, že mne osobně voliči nevolili proto, abych v tomto smyslu popřel sám sebe,“ pokračoval.

Výsledek komunálních voleb ve Zlíně

FOTO: David Ryneš, Novinky

Podle svých slov se dva dny snažil přesvědčit kolegy STAN o tom, že koalice s ANO a Rozhýbejme Zlín zásadním způsobem poškodí STAN. „Ale neuspěl jsem,“ pokračoval.

Patová situace



Podle Michálka se po volbách, které skončily pro ANO a STAN patem v podobě devíti a devíti mandátů, hledá těžko. „Podle mého názoru především proto, že jednotlivé strany jednání nejsou schopny povznést se nad minulé křivdy. Dalším důvodem je skutečnost, že trojblok (ODS, KDU-ČSL a Piráti - 11 mandátů) a Zlín 21 (7 mandátů) žádají zásadní změnu, což je pochopitelné z jejich perspektivy. Voliči ale podle mne rozhodli jasně: 18 mandátů dali stávající koalici s nutností přibrat k sobě novou krev. Tou ale, podle mého přesvědčení, nemůže a nesmí být Ivo Valenta,“ dodal.

Svého mandátu se nově zvolený zastupitel za STAN Petr Michálek nehodlá vzdát. „Nejsem zvyklý utíkat z boje,“ podotkl.

Kromě výše zmíněných stran a hnutí se do zlínského zastupitelstva dostali i dva zástupci SPD. S těmi však ANO ani STAN koalici tvořit nechtějí.