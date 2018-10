Aleš Honus , Právo

Vítkovice, které jsou vlastníkem areálu, rozhodnutí přivítaly s tím, že zachování nejmohutnějšího průmyslového cihlového komína v ČR by nikdo nebyl schopen zaplatit. „Dnes jsme skutečně obdrželi do datové schránky rozhodnutí o tom, že ministerstvo komín neprohlásí za kulturní památku. Máme ještě právo na odvolání, ale toho se vzdáváme, protože rozhodnutí vítáme,“ uvedla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Ministerstvo své rozhodnutí zatím neodůvodnilo. „Toto rozhodnutí zatím není pravomocné a běží patnáctidenní lhůta ode dne doručení, kdy účastník řízení může podat rozklad proti tomuto prvoinstančnímu rozhodnutí. Správní řízení tedy zatím trvá, takže dokud nenabyde rozhodnutí právní moci, zákon mi nedovoluje podat o verdiktu informace,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Šance na záchranu jsou minimální



O záchranu komína se už několik měsíců snaží skupina aktivistů v čele s místním patriotem Dominikem Raškou. „Jsem překvapen, že to tak dopadlo, a velmi mne rozhodnutí ministerstva mrzí,“ řekl. Připouští, že šance na záchranu jsou nyní jen minimální, přesto neztrácí naději. „Nerozumím tomu, proč pan Světlík nechce komín zachovat, když má image patriota. V současnosti je čas několika výročí, hlavně 190 let od založení železáren, a zachování komína by bylo důstojným symbolickým dárkem,“ řekl Raška.

Komín Strakáč je součástí tzv. aglomerace, lidově zvané hrudkovna, jež v současnosti prochází rozsáhlou sanací. Vlastníkem kontaminovaného a zdevastovaného areálu o rozloze 50 hektarů, kde jsou desítky bývalých továrních budov, je společnost Vítkovice.

Náklady ve výši přes tři čtvrtě miliardy hradí ministerstvo financí v rámci programu na likvidaci starých ekologických zátěží, přičemž jde o největší zakázku, kterou ministerstvo financí vypsalo v otevřené soutěži od roku 2003.

Na rozdíl od severní části Dolní oblasti Vítkovic, která prožívá prudký rozmach, nemá jižní část odstaveného průmyslového komplexu žádnou památkovou ochranu. Kvůli tomu, že ministerstvo zahájilo správní řízení v souvislosti s návrhem na prohlášení za kulturní památku, musela být demolice komína odložena. Pokračovat bude po nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení správního řízení. Pak již demolici nic nebrání, protože již jsou vydána všechna potřebná povolení.