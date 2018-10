Radim Vaculík, Právo

Podle Macháčka by ale politici měli peníze odmítnout a poslat zpět. Pražská správa nemovitostí vydělala až stovky miliónů na prodeji 1200 bytů na Kladensku a Slánsku po zprivatizovaném gigantu OKD.

Horníci a jejich rodiny byli mnohdy nuceni prodat veškerý majetek a zadlužit se na mnoho let Roman Macháček

Zdejší nájemníci sice na rozdíl od ostravských dostali nabídku na odkup hornických bytů, ve kterých často žili desítky let. Ale za tržní cenu. A řada z nich si to nemohla dovolit, nebo se do smrti zadlužili. Kdo na odkup neměl, musel se vystěhovat.

Vedle za babku

Také v Kladně nebyly byty, stejně jako 44 tisíc bytů v Ostravě, při prodeji menšinového podílu státu v OKD v roce 2004 za 4,1 miliardy nijak oceněny.

Podle Macháčka je tak nový majoritní vlastník akcií, společnost Karbon Invest podnikatelů Viktora Koláčka a Petra Otavy, získal fakticky zadarmo.

„Obratem je prodali společnosti Pražská správa nemovitostí podnikatele Skaly asi za 425 miliónů korun, tedy zhruba za 354 tisíc za jeden byt. Ten je pak začal rozprodávat nájemníkům fakticky za tržní ceny,“ sdělil včera Právu Macháček.

Nájemníci mohli své domovy odkoupit za částky pohybující se od 600 tisíc korun až po více než 1,5 miliónu. Například ve vedle stojícím paneláku patřícím zkrachovalé firmě Poldi však nájemníci mohli své byty získat za 30 až 80 tisíc korun.

„Původní nájemníci, horníci a jejich rodiny, byli mnohdy nuceni prodat veškerý majetek a zadlužit se na mnoho let, aby si byt koupili. Další lidé, kteří peníze nesehnali, skončili fakticky na ulici, respektive u příbuzných,“ uvedl Macháček.

To ostatně hrozilo i Marii Dudové z Kladna (72), která nakonec na nabídku od Pražské správy nemovitostí z roku 2007 spolu s manželem, bývalým dlouholetým horníkem, kývla. Byt 3+1 o velikosti 74 metrů čtverečních koupili po údajné slevě 10 procent za 1,56 miliónu korun.

„Dostali jsme asi půl roku na zaplacení, takže jsme si museli vzít půjčku, a nakonec prodat vše, co jsme měli my či moji rodiče, například domek s pozemkem, abychom to zaplatili. Manžel navíc krátce na to zemřel, takže jsem to musela splácet sama, a to až do roku 2013,“ řekla redakci Dudová.

TOP 09: Vrátíme to

Podle Macháčka si Pražská správa nemovitostí vydělala prodejem zmíněných bytů na Kladensku stovky miliónů korun, ať už původním nájemníkům, či novým zájemcům. „Náš střízlivý odhad je půl miliardy až 600 miliónů korun výdělku,“ nastínil.

Podle dřívějších informací serveru Motejlek.com mohl ale celkový zisk z prodeje či pronájmu dotčených bytů dosáhnout až jedné miliardy korun.

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil už v úterý Právu sdělil, že pokud je pravda, že firma takto vydělala na nájemnících, tak strana dar vrátí. Předseda hnutí ANO a zároveň premiér Andrej Babiš ani jeho mluvčí Lucie Kubovičová nezvedali telefon. Šéf ODS Petr Fiala si nechal otázky Práva s žádostí o reakci zaslat přes tiskovou mluvčí. Ta poté konstatovala pouze známý fakt, že od Skalovy firmy ODS obdržela dar, a to na letošní komunální volby pro Prahu 3. Dodala, že šlo o první takový dar od Pražské správy nemovitostí. K případnému vrácení peněz se nijak nevyjádřila.

Sám realitní podnikatel Skala, který prý žije v Monaku, se dostal do povědomí jako bankéř, jehož finanční ústav, Bankovní dům Skala, v roce 1996 zkrachoval.