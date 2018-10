Novinky

„Vypadá to, že Rusové měli komando a Skripala sledovali dlouho před pokusem o vraždu,” řekl Radiožurnálu zdroj.

Miškin a Čepiga přicestovali do Česka pod jmény Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Pod stejnými jmény byli letos na jaře ve Velké Británii v době, kdy byl Skripal otráven spolu se svou dcerou Julijí. Oba přežili.

Miškin, který je podle serveru Bellingcat lékařem ruské vojenské rozvědky GRU, navštívil Česko v polovině roku 2014. Od 13. do 16. října bydlel v ostravském hotelu, pak přijel do Prahy. Druhý muž - Čepiga přijel do hlavního města 11. října. Čepiga je plukovníkem GRU.

Skripal byl v Česku ve druhé polovině října, tedy chvíli potom, co Prahu navštívili Rusové.

Oficiálně nechce nikdo věc komentovat. „BIS informace tohoto typu zásadně nekomentuje,” řekl mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. „Náš útvar nebude poskytovat žádné informace,” reagoval na dotaz Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Ruská ambasáda se k návštěvě agentů vojenské tajné služby GRU v Česku odmítla vyjádřit.