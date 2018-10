mh, Právo

Hnutí přitom volby vyhrálo, získalo největší počet křesel v zastupitelstvu, a mohlo si tedy koaličního partnera vybírat. Koalici ale bez něj uzavřou ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Piráti.

Primátor zdůraznil, že ANO v úterý jednalo celé dopoledne se zástupci ODS s tím, že se jim podařilo najít shodu ve všech klíčových bodech. „Výsledkem našeho jednání, které jsme si potvrdili podáním ruky měl být písemný dokument, který my jsme poté připravili k podpisu. Zástupce ODS jsme očekávali v 16 hodin,“ doplnil Vokřál, který na mimořádné tiskové konferenci tento dokument novinářům ukázal.

„Mezitím jsme se ale bohužel po 15. hodině z médií dověděli, že je vše jinak, že se situace zcela obrátila, a s námi se nepočítá. Předpokládal jsem, že jednám ve slušné společnosti, kde podání ruky něco znamená. Takovýto výsledek jsem opravdu nečekal,“ řekl se zjevným smutkem v hlase primátor.

Jak poté naznačil, hybatelem změn byli zřejmě lidovci. Patrně si chtěli vstupem do nové koalice pojistit post prvního náměstka primátorky.

Mámení na primátorku chápu



ODS navíc podle něj podlehla mámení zisku primátorského křesla. Občanští demokraté jej v Brně obsadí po 20 letech.

„Tomuto však já plně rozumím a chápu to. Co ale nechápu, to je, že se mohli změnit takovýmto způsobem již domluvené věci, a že jsem ani nikomu nestál za to, aby mně před mimořádnou tiskovou konferencí v pasáži Alfa zavolal, a řekl mi, jak se věc má,“ doplnil zklamaný první muž Brna.

ANO se podle něj zachovalo ke všem slušně, protože již v sobotu po volbách mohlo bez ohledu na ostatní uzavřít koalici jen s ODS, která tomu byla nakloněna.

Zároveň Vokřál uvedl, že stejně jako předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje celé toto jednání za superpodraz. Současně ale dodal, že ANO je připravena i z opozice podpořit již rozjeté projekty ve městě.