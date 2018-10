ada, jim, Právo

„Je to megapodraz,“ řekl Právu k výsledku jednání v Brně šéf ANO a premiér Andrej Babiš.

Podle něj byl primátor a lídr brněnské kandidátky ANO Petr Vokřál vstřícný vůči všem, nabízel koalici ODS, lidovcům a soc. dem. a vše bylo domluveno, v úterý se měla podepisovat dohoda o postupu.

„Bohužel přišel bezprecedentní podraz, místní kmotři se vracejí,“ dodal Babiš.

Koalice v Brně

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zdrženlivý Bartoš



Šéf Pirátů Ivan Bartoš postup brněnské organizace při vytváření koalice nechtěl příliš komentovat.

„Je to mimo mou kompetenci. Sdružení v rámci Brna šla do voleb s předem připravenou povolební strategií, které jsou závazné. A pokud tam není nic v rozporu s ní, tak je to v rámci subsidiarity věc Pirátů v Brně a jako předseda Pirátů na to nemám žádný vliv, “ řekl Právu.

„Těžko to mohu hodnotit, neznám přesně situaci v Brně. Povolební strategie pracují i s personálními otázkami jednotlivých kandidátů, jako je jejich kompetence, bezúhonnost či nekorupční historie. Pokud je to tam takto personálně naplněno, tak je to v pořádku,“ dodal.

Předseda ODS Petr Fiala na Twitteru uvedl, že ODS je skutečnou alternativou ANO. „Vaňková bude skvělou primátorkou.”