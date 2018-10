Jan Švábek, Právo

ANO v Plzni vyhrálo volby o jednu desetinu procenta před druhou ODS. Vyjednávací týmy obou stran se setkají v úterý odpoledne. Už před tím ale ODS nabídla jednání Pirátům, kterým se příliš nelíbí, že iniciativu vyvíjí strana, která ve volbách skončila až druhá.

„ODS už nás oslovila, my ale zatím čekáme, až nás oficiálně zkontaktuje vítěz voleb, tedy hnutí ANO. Koalice s ODS je pro nás velice nepravděpodobná, protože lze předpokládat, že v ní za ODS usedne kumulátor funkcí (Martin Baxa, pozn. redakce) a Pavel Šindelář, u kterého mám já osobně podezření na střety zájmů,“ sdělil Právu lídr Pirátů Pavel Bosák.

ODS zasedne s ANO



ODS si vyjednávací taktiku určila v pondělí na oblastní radě, kde byl ustaven vyjednávací tým ve složení Martin Baxa (poslanec a náměstek primátora), Pavel Šindelář (náměstek primátora) a David Šlouf (plzeňský radní). Za stranu ale může jednat i bývalý primátor Jiří Šneberger nebo vlivný podnikatel a místopředseda regionálního sdružení Roman Jurečko.

„Nejdříve jsme přijali nabídku od ANO, které se ozvalo jako takzvaný vítěz voleb, byť jsme spoluvítězi. My jsme jako první oslovili Piráty a během týdne budeme jednat se sociálními demokraty, lidovci i topkou. Odmítáme jen spolupráci s komunisty,“ řekl Právu Baxa.

Oblastí rada uložila vyjednávacímu týmu ODS úkol, aby usilovala o post primátora. Dostali jsme od voličů silný mandát. Náš výsledek je srovnatelný s výsledkem hnutí ANO, já jsem navíc od voličů obdržel nejvíce preferenčních hlasů,“ sdělil Baxa s tím, že případné personální požadavky na složení koalice nebo kumulaci funkcí zatím nechce komentovat.

Dosavadní vývoj budí rozpaky v hnutí ANO, které podle slov lídra Romana Zarzyckého čekalo na to, až se ODS sejde v rámci oblastní rady a ustaví vyjednávací tým.

„Poté jsme jako vítěz voleb oslovili Martina Baxu s tím, že bychom se potkali v úterý. Jsem ale překvapen, že ODS hovoří i s dalšími stranami. Na druhé straně věřím, že při jednání bude zachováno pořadí ve volbách. Pevně věřím, že se nebude opakovat situace z předešlých voleb, kdy nás ostatní strany poslaly do opozice,“ sdělil Právu Zarzycký.

ANO může skončit v opozici



Hnutí ANO v roce 2014 rovněž vyhrálo volby, ale ODS, ČSSD, KDU-ČSL a uskupení OPAT ji rychle poslaly do opozice. Členové ČSSD ani lidovci se letos před volbami netajili tím, že by v koalici rádi pokračovali i nadále. Jazýčkem na vahách by pak byla TOP 09. Pokud by se ke koalici připojila, měla by koalice v zastupitelstvu těsnou většinu.

Spekulacím nyní nahrává i to, že na druhém městském obvodu koalici bleskurychle upekly ODS s ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a Piráty. Alespoň taková zpráva se objevila v médiích a informaci Právu potvrdil tamní starosta, senátor a obvodní lídr ODS Lumír Aschenbrenner.

Piráti se ale od takové informaci v úterý distancovali. Pirátský lídr Bosák odmítl, že by koalice na Slovanech byla v takové podobě definitivně dohodnutá.

„Starosta Aschenbrenner vyhlásil, že se Piráti dohodli. Jakékoliv dohody u nás ale podléhají schválení místního sdružení. Na Slovanech k ničemu takovému nedošlo. Byla tam jen předběžná ústní dohoda, ale nic víc. Vyhlašovat, že Piráti už jsou dohodnuti na koalici, není pravdivý výrok. Považuji to za nedorozumění,“ sdělil Právu Bosák. Pirátům se také v tomto případě nelíbí kumulace funkcí. Aschenbrenner by totiž i nadále držel post starosty a senátora.