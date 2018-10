Barbora Zpěváčková, Renáta Bohuslavová, Novinky

Pavel Čižinský, který je původní profesí advokát, se rozhodl vstoupit do politiky i díky bratrovi Janu Čižinskému. „Bratr chce zlepšit situaci v celé Praze. Když projekt plánoval, tak věděl, že kdyby byla Praha 1 obsazena panem Lomeckým, tak mu může proměnu Prahy blokovat. Praha 1 je pro celkové změny v Praze důležitá,“ řekl Novinkám Pavel Čižinský.

Praha 1 Sobě, která pod jeho vedením získala šest křesel v 25členném zastupitelstvu, nyní domlouvá koalici se Zelenými, Piráty a koalicí STAN, KDU-ČSL a Iniciativy občanů. TOP 09 ve volbách na Praze 1 získala jen 12,39 procent.

Lídr uskupení Praha Sobě Jan Čižinský

FOTO: Vít Černý, ČTK

Výsledky komunálních voleb 2018 v Praze 1

Praha 1 Sobě

21,25 %

ODS

17,87 %

Piráti 15,59 %

STAN, KDU - ČSL, Inic. Občanů

12,83 %

TOP 09

12,39 %

ANO 2011

8,18 %

Zelená pro jedničku

5,17 %

Zdroj: Volby.cz



Lomecký tak po osmi letech končí jako starosta a rezignuje na funkci předsedy TOP 09 na Praze 1. Novinkám řekl, že za jeho neúspěchem stojí jak klesající popularita strany obecně, tak především to, že se nedokázal popasovat s problémy jako Airbnb, rušením nočního klidu nebo nedostatkem městských strážníků.

Pavel Čižinský nad tím kroutí hlavou. „Myslím, že mu volby prohrálo něco jiného, snaží se bagatelizovat problematičnost jeho hospodaření a nevěrohodnost,“ komentoval. Zároveň ale přiznává, že nadměrný hluk je něco, s čím se musí budoucí vedení Prahy 1 porvat. „Začneme s problematickými bary jednat po dobrém. Mám představu, že opilé hosty nejvíce srovná číšník: Když budete hlučet, tak už vám nenaleji,“ plánuje Čižinský.

Pokud by to prý nešlo po dobrém, půjde to po zlém. „To znamená policejní a strážnickou práci, anebo to může znamenat zákaz provozu od nějaké hodiny,“ nastínil.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Lomecký na Praze 1 nedávno také zavedl ne zcela populární zákaz vjezdu cyklistů. Ten soud v červenci zrušil. Další nešťastná medializace podle něj byla kolem zastavění piazzety před InterContinentalem.

Ačkoli se Lomecký nejprve s postavil s tvrdými výroky za úplný zákaz výstavby, poté podpořil variantu výstavby do výše jednoho patra se zahradou nahoře. „Snížili jsme to developerovi o sedm pater, ale bylo to prezentováno tak, že jsme tam dovolili stavět,“ stěžoval si Lomecký.

Jsem proti zástavbě piazzety, říká Čižinský



Pavel Čižinský k tomu řekl, že je jednoznačně proti jakémukoliv zastavění piazzety. „Jediné, co si umíme představit, že by tam bylo více zeleně,“ prohlásil.

Bratři Čižinští se angažovali také ohledně toho, aby se Nemocnice na Františku nepronajímala soukromým investorům. Pavel Čižinský kvůli tomu dokonce začátkem roku 2018 zahájil petiční akci a sbíral podpisy pro vyhlášení referenda. To se nakonec nekonala, protože radnice později od pronájmu ustoupila.

Starosta Lomecký tehdy snahu o referendum označil za chování, za které by se nemusel stydět ani Hitlerův ministr propagandy Joseph Goebbels. „Praha 1 jde ve šlépějích Prahy 7. Začalo sbírání podpisů pod referendum o záchraně Nemocnice na Františku. Zmocněncem přípravného výboru je můj bratr Pavel Čižinský Naše rodinné zatížení na sbírání podpisů dosahuje vrcholu,“ napsal tehdy na Twitter Jan Čižinský, který sbíral podpisy pro hnutí Praha Sobě.

Jan Čižinský sbíral podpisy i před šesti lety, kdy na Praze 7 vládla ODS. Spolu se Zelenými tam vyvolal referendum o nové radnici za 1,4 miliardy korun, což by znamenalo značné zadlužení. Lidé novou radnici odmítli. Čižinský tehdy sám stával u petičních stánků. Pak v roce 2014 s Prahou 7 sobě poprvé vyhrál volby se 44 procenty, letos to už bylo 55 procent.