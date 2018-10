Renáta Bohuslavová, Novinky

Do konce týdne mají proběhnout trojstranná jednání mezi Piráty, Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu. Kde by podle vás mohla být největší úskalí?

Z předvolebních debat jsem zaznamenal tři místa, kde jsme se lišili. Zaprvé jde o ručení města za hypotéky, stavba koncertní síně, což jsme zásadně neodmítli, ale v tomto volebním období se nepostaví, a třetí věc je postoj k muzeu totalitních režimů, kde jsme řekli, že chceme vidět nějaký konkrétní projekt. Troufnu si ale tvrdit, že žádná z nich není neřešitelná.

Pokud necháme ještě stranou programové záležitosti, bude třeba vyřešit i personální obsazení. Uvedli jste, že trváte na postu primátora a dvou radních a nabídli jste Praze sobě a Spojeným silám každému po čtyřech místech v radě. Máte od nich už reakci?

Myslíme si, že ta nabídka je vůči našim partnerům vstřícná. Získávají jednoznačnou sílu v radě a čekáme na jejich vyjádření. Teď akcentujeme jednání o programu. Důvod, proč jsme začali mluvit o rozdělení rady, je to, že by se to mohlo ukázat jako zmařená práce v momentě, kdy před námi leží ještě zásadní záležitost, která by to celé mohla zablokovat, tedy obsazení pozice primátora. Na to konto jsme k naší nabídce přibalili ještě rozdělení rady, ale nabídka byla primárně o tom, že priority vidíme v transparenci, digitálních službách pro občany, v řešení krize bydlení a rozumném fungování magistrátu.

Proč tak strašně usilujete o to, abyste měli post primátora? Na základě vaší povolební strategie si takový nárok můžete klást pouze jako vítěz voleb, a tím nejste, tím je ODS.

Jedná se o to, že jsme nečekali, že to dopadne takto a bude tu pět stran, které budou stejně silné a že bude tolik těch možností, jak skládat koalice. Je to míněno tak, že tím, kdo by měl obsazovat post primátora v radě, by měl být ten, kdo získal největší počet hlasů z toho uskupení, které sestavuje koalici. Jiné by to bylo, kdybychom vyjednávali o koalici, kde by nebyli Piráti nejsilnější stranou.

Což by za této konstelace znamenalo pouze jednání s ODS.

Ano, ale taková jednání se nevedou. Ale kdyby to tak bylo, tak bychom sklapli cvičky a řekli ok, není problém pane docente (Bohuslav Svoboda – kandidát ODS na primátora – pozn.red.), my vás podporujeme a samozřejmě bychom neusilovali o post primátora, a to ani tak, že bychom se to snažili získat nějakou politickou směnou. Nepovažuji to za něco, s čím je důstojné dělat obchod.

Nevěříte si až moc a není to trochu až drzý přístup s ohledem na to, že všechna uskupení mají stejný počet zastupitelů?

Ta pozice je jen jedna a logicky není dělitelná, a pokud to seřadíme tak, jak se to řadilo dřív, tak nám to vychází takhle. Piráti prostě získali z té uvažované koalice největší počet hlasů a s ohledem na to, jak se to dělalo v minulosti, usilujeme o post primátora. Nám to přijde logické.

Kdybychom připustili souběh funkcí, tak musí ještě existovat mechanismy, kterými bychom byli schopni ověřovat, že výkon radního odpovídá plánu

Piráti už před volbami hlasitě upozorňovali na to, že nebudou spolupracovat s nikým, kdo je kumulátorem funkcí. Jan Čižinský již řekl, že je ochoten vzdát se postu poslance, nebýt primátorem, ale zatím stále trvá na postu starosty Prahy 7, kde Praha sobě získala přes 55 procent hlasů. Jak se k této situaci postavíte, když bude Jan Čižinský trvat na postu radního i starosty zároveň?

Tato otázka byla řešena na posledním jednání s Prahou sobě a odpovědí, které se nám dostalo, je, že se o tom Jan Čižinský musí poradit interně. To je záležitost, kterou budeme muset vyřešit v rámci jednání. To, co máme v programu, se chystáme u nás nadále aplikovat, tak jako naši zastupitelé složili své mandáty, když se dostali do Parlamentu. Samozřejmě registrujeme, že naši potenciální koaliční partneři to mají v programu jinak.

A jak vy osobně se k tomu stavíte?

Bude to určitě otázka povolebních vyjednávání. Kdybychom se na to dívali takto a kdybychom to připustili, tak musí ještě existovat mechanismy, kterými bychom byli schopni ověřovat, že výkon radního odpovídá plánu. Musí být především na stole jasný plán, čeho chce koalice dosáhnout. Podle toho plánu poté můžeme měřit, jestli ti radní dělají to, co se od nich očekávalo, a pokud by se to nedělo, tak je třeba situaci nějak řešit.

Pokud ale vy budete trvat na vaší povolební strategii, tak to nemůžete připustit?

Pravidla máme, my se jimi řídíme. Hlavní je, abychom ta pravidla dodržovali sami u sebe, jinak bychom je těžko mohli vyžadovat po jiných.

Pojďme ještě k vaší osobě. Často se uvádí, že jste doktor, který neléčí. Vystudoval jste všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK, proč jste se profesi nevěnoval?

Velice rád bych se jí věnoval, kdyby mi to bylo umožněno. Když jsem promoval, tak byl zaveden takový sofistikovaný způsob vydírání studentů medicíny. Mimo jiné možná jeden z důvodů, proč řešíme problémy ve zdravotnictví. Ten spočíval v tom, že si musíte udělat atestaci. Když jsem promoval, tak to fungovalo tak, že jste šli do nemocnice a oni vám řekli ok, můžete tady být, budete sem chodit na plný úvazek, dělat si atestaci, ale my vám za to dáme jen pět procent peněz. To je záležitost, na kterou jsem odmítl přistoupit a nenechal se vydírat.

Ale oblasti zdravotnictví jste se věnoval dál?

Nakonec jsem dělal v informačních technologiích, které s resortem zdravotnictví souvisely. Zabýval jsem se třeba vědeckým výzkumem v oblasti kvality a bezpečnosti pacientů. Byl jsem i pověřen ministerstvem mluvit za něj na jednáních na úrovni Evropské unie. V oboru jsem vlastně zůstal, ale neléčil jsem lidi, ale zabýval jsem se zlepšením systému jako takového.