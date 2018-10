Barbora Zpěváčková, Novinky

„Pár slov do vlastních řad v ČSSD: Je jasné, že vstup do vlády s Andrejem Babišem byl tragický omyl. Je čas to rychle ukončit. I když je půl hodiny po dvanácté,“ napsal na Twitter exministr Němeček, který je nyní řadovým členem ČSSD.

Novinkám řekl, že výsledek komunálních voleb a to, že se ČSSD nedostala do zastupitelstev v mnoha velkých městech, je velká ostuda. „ČSSD pozbyla velkou část důvěry, kterou měla. Je potřeba jít do opozice. ČSSD nemá ani takovou důvěru, aby vládnout mohla,“ podotkl Němeček.

K vládnímu angažmá byl před vstupem do koalice kritický i předseda senátorů Petr Vícha. „Říkal jsem to i před tím referendem. To, že to byla chyba, si myslím tak jako tak,“ zhodnotil. ČSSD by podle něj měla zvážit důsledky voleb, ale neměla by dělat nějaké zbrklé kroky.

Hamáček: Nelze čekat zázraky na počkání



Vedení soc. dem. ale za vstupem do vlády stojí. Šéf strany Jan Hamáček zdůraznil, že o něm rozhodla členská základna v referendu. „Vláda získala důvěru před třemi měsíci. I přes tuto krátkou dobu se nám podařilo řadu věcí prosadit. Nelze však očekávat zázraky na počkání,“ řekl Novinkám.

Do vlády šla prý strana s vědomím, že je to dlouhodobý projekt s cílem prosazovat sociálnědemokratický program a postupně se pokusit o obnovu důvěry v ČSSD. „Případná urychlená rozhodnutí, která by destabilizovala politickou situaci v ČR, by sociální demokracii rozhodně neprospěla,“ míní Hamáček.

Podobně to vidí i první místopředseda Jiří Zimola, který prohlásil, že má jiný názor než Němeček. „Ale respektuji i názory opačné, nehodlám však s mými spolustraníky vést mediální polemiku,“ napsal v SMS zprávě.

Problém je v tom, že jdeme dál Sobotkovou cestou Jaroslav Foldyna

Místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický označil odchod z vlády za nesmysl. „Kolegy Němečka si vážím. Z jeho úst to může vyznívat i jako reakce na osobní spor s Andrejem Babišem,“ konstatoval. Vztahy Babiše s Němečkem opravdu nebyly idylické. Podle Netolického je zásadní zklidnit situaci a místo personálních šarvátek dělat něco pro lidi.

Další z místopředsedů Jaroslav Foldyna se nechal slyšet, že strana bude vše probírat na jarním sjezdu. „Tam o tom pohovoříme. Spíše je problém v tom, že jdeme dál Sobotkovou cestou,“ tvrdí Foldyna s poukazem na bývalého předsedu strany Bohuslava Sobotku.

Chvojka: Po bitvě je každý generál



Podle šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky je po bitvě každý generál. „Myslím si, že na hodnocení vládního angažmá je brzo, protože ČSSD je ve vládě čtyři měsíce. Naši ministři tedy logicky ještě nemohli naplno využít potenciál, který účast ve vládě nabízí. Výsledek komunálních voleb je jasný signál, že je nutné práci ve vládě, ve Sněmovně i v Senátu maximálně zintenzivnit,” sdělil Novinkám.

ČSSD ve volbách výrazně ztratila. Poprvé od roku 1990 nebudou sociální demokraté v zastupitelstvech některých měst, kde dosud měli vliv na chod radnic, a to například v Praze, Hradci Králové či v Ústí nad Labem.