Jan Rovenský, Právo

Po čtyřech letech vlády v Praze jste skončili pátí, v Liberci druzí, ale vyhráli jste v Brně a Ostravě i řadě velkých měst. Jak jste s výsledkem spokojen?

Mimo Prahu jsem s výsledkem spokojen. Je ale jasné, že například v Liberci, kde za nás dřív katastrofálně působil pan Batthyány, vyhraje hejtman Půta. A Praha je velký neúspěch.

V Praze jste přitom chtěli vyhrát, čím si vysvětlujete, že jste skončili až pátí?

Musíme si to zanalyzovat. Byla to kombinace působení pražské organizace, špatné medializace, problémů v koalici... A když má ODS úspěšné starosty městských částí, jako třeba paní Černochovou, je jasné, že bude bodovat.

V Praze se nám přitom podařilo udělat řadu dobrých věcí, zavedli jsme Lítačku místo tunelu Opencard, převzali jsme nedostavěnou Blanku a nevýhodné smlouvy a nyní má Praha na účtech 43 miliard na investice. A nevím o žádných korupčních skandálech, jak to bylo v minulosti.

Ale své odpovědnosti za vývoj v Praze se samozřejmě nezříkám.

Může za Prahu volební lídr ANO Stuchlík, nebo vy?

Stuchlík rozhodně ne. Moje vina je, že jsem dlouho toleroval, jak naše pražská organizace fungovala, a také jsem byl u výběru paní Krnáčové.

Pražské ANO nefunguje zdaleka podle mých představ. Od působení na magistrátě jsme čekali podstatně víc. K tomu je třeba přičíst kampaň, která se proti ANO vedla, ale hlavní bylo negativní působení paní Krnáčové a spol. na magistrátu a jejich mediální obraz.

Andrej Babiš a Adriana Krnáčová na archivním snímku FOTO: Petr Janiš, Právo





Už se tedy v Praze smiřujete s tím, že ANO bude v opozici?

Tak otázka nestojí. Myslím si, že za to, co kolegové na magistrátu převedli, tak si to zaslouží. Uvidíme, jak budou pracovat v opozici. Musíme zjistit, proč i navzdory masivní kampani to nepřineslo výsledek, který jsme si představovali, i když výsledky byly těsné.

Jde o první náznak, že ANO je na ústupu?

Tak to sice všichni komentují v televizi, ale já si to nemyslím. Mimo hlavní město jsme zaznamenali úspěch. Praha je specifická, ANO a já tu jsme terčem negativní kampaně kvůli vzniku vlády, možná tu mohlo mít vliv zavedení EET, vymyšlená kauza se sirotky. Kdo ví.

ANO dalo na volby skoro 100 miliónů, přitom vás v Praze předběhli piráti s mnohem menším rozpočtem. Čím to?

Piráti jsou protestní anarchistická strana, která jenom kritizuje. Ve Sněmovně nemají koaliční potenciál, a když jim říkáme, aby nám pomohli s IT, tak si dávají inzerát, aby někoho našli. Tak uvidíme, jak nám to předvedou v rámci magistrátu.

Když říkáte, že se vám nelíbí, jak to v Praze vede místní organizace, znamená to, že by mělo dojít na mimořádný volební sněm v Praze?

To vám říkat nebudu. Musíme si situaci sami nejdřív zanalyzovat. ANO v Praze má už pátého předsedu, v Praze 11 a 12 jsme zaznamenali totální propadák, na rozdíl od Prahy 15 a Prahy-Březiněvsi. V Praze ANO bodovalo spíš kvůli celostátní politice, nepomohli tu hnutí jako brněnský primátor Vokřál nebo ostravský Macura.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jsou piráti jako ANO před čtyřmi lety? Tedy oni jsou ta protestní strana a vy už ti dinosauři, které jste dřív kritizovali?

To bych si, pane redaktore, vyprosil, ty vaše dinosaury. Nejsme dinosauři, ale protikorupční hnutí, které vzniklo z důvodu působení tradičních stran od revoluce. Kdyby tradiční politici dělali svoji práci ve prospěch naší země, nekradli a nekorumpovali, tak by žádné hnutí ANO nevzniklo.

V rámci hnutí moje představy o nekumulaci funkcí ne všichni akceptují. Někteří mají pocit, že hnutí vybudovali. Někteří lidé, kteří jsou zvoleni, rychle zapomenou na stranu, za kterou kandidovali.

Jako zakladatel hnutí držím linku, všechny příjmy posílám samoživitelkám, nedávám funkce ani kámošům, ani rodině, do státních firem dáváme lidi podle výběrového řízení a tak dále. Někteří drží linku taky, ale někteří zkrátka...

Mlaskají u koryta?

To ne, ale nedrží čistou linku, kterou jsem chtěl. ANO se celkově bude muset zamyslet, jak fungujeme třeba i v krajích a jestli si někteří krajské organizace nezprivatizovali a nebrání příchodu nových lidí. Určitě o tom bude příští rok řeč a je třeba, abychom si to natvrdo řekli.

Kam se Stuchlíkem, který se zbavil své firmy? Bude řadovým zastupitelem, nebo po anglicku zmizí jako kdysi volební lídr TOP 09 Tůma?

Počítám, že se pan Stuchlík bude angažovat dál a že v Praze musíme přijmout jinou strategii. Předpokládám, že se bude podílet na budování našeho hnutí v hlavním městě.

Petr Stuchlík u fotografie Andreje Babiše.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jak moc hrozí, že i když jste v řadě míst zvítězili, ostatní se domluví proti vám a vyšachují vás z vedení radnic?

Záleží na schopnosti vyjednávání našich lidí. V minulých volbách to nedopadlo v Olomouci, Plzni, Karlových Varech. Je to na nich, určitě do toho nebudu ani mluvit, ani zasahovat, ani doporučovat lidi. Kandidáty vybíraly krajské organizace, až na Prahu.

Ve druhém kole senátních voleb máte 10 kandidátů, jak vidíte jejich šance? Sám jste říkal, že Senát moc neumíte.

Žijeme v systému hnutí ANO na straně jedné a zbytek politické scény na straně druhé. Takže předpokládám, že se všichni spojí proti našim kandidátům, i když jsou to dobří kandidáti.

V ČSSD to vře, ozvali se první nespokojenci s výsledky. Pohořeli také komunisté. Jak to ovlivní vládní koalici?

Komunisté hlasují i s jinými stranami, v některých hlasováních nám pomáhají naopak třeba piráti. Výsledky ve volbách to ale podle mého názoru nijak neovlivní. Pokud soc. dem. a její poslanci nezmění názor a budou dodržovat podepsanou koaliční smlouvu, tak nevidím důvod, aby se něco měnilo.

Chcete říct, že vás neznervózňuje výsledek soc. dem.?

Proč by mě měl znervózňovat? Ve vládě fungujeme a nechci zasahovat do vnitřních záležitostí ČSSD. Jen tvrdím, že pan Hamáček soc. dem. zachránil vstupem do vlády. Celá politika je o lidech. Kdyby byl předseda STAN pan Půta a lidovců pan Čunek, tak vládneme spolu. Jsou to rozumní lidé, kteří normálně komunikují a nedělají primitivní antibabišismus.

Objevují se spekulace, jestli ČSSD neodejde z vlády. Jste připraven znovu žádat o důvěru či na eventualitu předčasných voleb?

Jsem připravený na všechno, jsem moc starý, abych nebyl. Pokládám to ale za nesmyslné spekulace. Nevím, proč by k tomu mělo dojít.

Andrej Babiš a kandidát ANO na pražského primátora Petr Stuchlík ve volebním štábu

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK