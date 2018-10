Novinky, ČTK

„Moje kritérium je velmi jednoduché. To vyznamenání mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice,“ řekl Zeman, podle čeho se rozhoduje o udělení státního vyznamenání. David podle něj toto kritérium naplnil, protože celý život zpívá miliónům lidí.

Zemana nepřekvapí, pokud se k vyznamenání Davida objeví kritické hlasy. „Lidská závist obecně a v Česku zvláště je téměř nekonečná,“ řekl. „Každé jméno vyvolá kontroverzi. U Michala Davida nemůžete říkat, že nic v životě nedokázal,“ řekl.

Prezident ale neočekává, že by vyznamenání pro popového zpěváka vedlo k podobným protestům, jako když se v roce 2016 rozhodl neudělit vyznamenání někdejšímu osvětimskému vězni Jiřímu Bradymu. „Kdyby někdo demonstroval kvůli Michalu Davidovi, byl by to velký hlupák,“ řekl Zeman.

Mezi dalšími lidmi, kteří by měli letos na Hradě dostat vyznamenání, prezident už dříve mínil třeba bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou, učitelku Darinu Nešporovou, která při nehodě zachránila život několika dětem, či někdejšího československého premiéra Antonína Švehlu (1873-1933).