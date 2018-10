kab, Právo

V Děčíně Foldyna kandidoval na třetím místě kandidátky, ČSSD však získala post pouze pro jednoho zastupitele, a to Václava Němečka.

Výsledek komunálních voleb v Děčíně

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jeho rozhodnutí kritizoval prezident Miloš Zeman, považuje to za zbabělost, nikoliv za přijetí odpovědnosti. „Znám Jaroslava Foldynu a vím, že je to člověk značně emotivní. To není pro politiku úplně dobré. Když uteču z boje, to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, ale zbabělost,” řekl Zeman.

Komunální volby 2018

FOTO: David Ryneš, Novinky

Pozice ztratila sociální demokracie takřka ve všech velkých městech. V hlavním městě se do zastupitelstva ani nedostala.

Strana získala polovinu mandátů zastupitelů než v roce 2014, do druhého kola senátních voleb jí postoupilo pět kandidátů. Obhajovala přitom 13 mandátů.

Výsledek voleb do zastupitelstev

FOTO: David Ryneš, Novinky

Předseda ČSSD Jan Hamáček výsledek voleb za neúspěch nepovažuje.