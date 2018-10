kab, Právo

„To rozhodně není něco k velkým oslavám, ale také to není žádná katastrofa, kterou nám někteří odhadovali,“ ohodnotil výsledek voleb Hamáček a poděkoval všem voličům ČSSD.

„Dá se to pokládat za solidní výsledek a signál, že se ČSSD odrazila ode dna,“ dodal. Zdůraznil, že některé strany, které v loňských sněmovních volbách soc. dem. předběhly, v senátních a komunálních volbách zaostávají.

Obzvlášť ocenil výsledek 44 procent pro ČSSD v Karviné. „Je to o tom, že se ukázalo, kde nám naši voliči věří a kde musíme zapracovat,“ podotkl Hamáček.

Kritické hlasy komentátorů, kteří označili ztrátu mandátů ČSSD v Senátu i zastupitelstev měst za propad, odmítl. „Já jsem několikrát zopakoval, že v současné politické realitě není možné očekávat, že se bude opakovat oranžová tsunami,“ řekl Hamáček.

Volby pak podle jeho názoru rozhodně nebyly ani celostátním referendem o spokojenosti s vládou.

Musíme mířit na městské voliče, míní Hamáček



Sociální demokracie by se podle Hamáčka měla zaměřit na městské voliče. „Já jsem přesvědčen, že velkým tématem, které musíme uchopit, je dostupné bydlení,“ poznamenal šéf soc. dem.

Pro lepší zisk ČSSD v budoucích evropských a krajských volbách musí podle Hamáčka představitelé strany táhnout za jeden provaz a vzájemné spory diskutovat na stranické půdě.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka přiznal, že je zklamaný výsledkem strany v Ostravě, Olomouci a Brně.

Podobně se k volbám vyjádřil i první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. „Nevidím to jako fatální prohru, ale také není důvod k jásotu,“ poznamenal.

Vnitřní otřesy v ČSSD však neočekává. „Není to důvod k tomu, abychom se sebevraždili, to opravdu ne. My si musíme sednout, uspořádat vnitrostranické záležitosti a zlepšit naši prezentaci navenek,“ uvedl.

Rovněž i Hamáček nevidí nyní důvod pro změny ve vedení. „Já jsem rád, že mám kolem sebe právě ty spolupracovníky, jaké mám,“ poznamenal.