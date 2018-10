zpe, Novinky

„Předběžně to vypadá velice dobře. Vedli jsme velice pozitivní kampaň na rozdíl od některých našich soupeřů. Jsem přesvědčen, že hnutí ANO mění naši zemi k lepšímu,“ řekl Babiš, který do volebního štábu hnutí ANO v centru Prahy na Náměstí Republiky dorazil až před devátou večer.

Hájil hnutí ANO s tím, že není levicové. „Pan předseda Fiala (ODS) tvrdí, že jsme levicová strana. Není to pravda. To, že mám sociální cítění a že jsem udělal maximum pro naše důchodce, co je na tom špatně? Babičky mi píšou, že jsou šťastné,“ prohlásil premiér.

Praha je specifická, tvrdí Babiš



Přiznal, že výsledky v Praze nejsou nejlepší. Podle předběžných součtů to vypadá, že ANO skončí třetí na pásce. „Praha nevypadá dobře, je to výsledek působení našich lidí v Praze. Historicky naše organizace měla problémy, Praha je specifická,“ míní Babiš.

Lídr ANO na primátora Petr Stuchlík je podle Babiše nejlepší manažer ze všech. Sám Stuchlík za celý den mezi novináře nepřišel. Původně měl dorazit už ve čtyři odpoledne.

Babiš na tiskové konferenci zmínil i ČSSD. Podle něj má strana poděkovat současnému předsedovi Janu Hamáčkovi. „Zachránil ČSSD tím, že šel s námi do vlády,“ konstatoval.