Vokřál spolupráci s ODS nevyloučil, podle nej by naopak mohla nabídnout dvoukoalici, se kterou ještě odpoledne vůbec nepočítal. Ani Vaňková ANO neodmítá, podle ní bude zásadní, aby koaliční partner byl ochoten plnit maximum z programu ODS.

Po sečtení zhruba 95 procent okrsků vedlo v Brně hnutí ANO s podporou kolem 23 procent před druhou ODS s podporou Svobodných s více než 18 procenty. Třetí byla KDU-ČSL s deseti procenty.

Vokřál: Nechceme měnit kurz



Vokřál se sešel s Vaňkovou ve večerních hodinách, ve kterých už bylo pravděpodobné, že nejspíš vyhraje ANO a ODS bude druhá. Zatím však nebylo jasné, kolik bude mít kdo mandátů a zda to bude stačit na případnou dvoukoalici, nebo bude potřeba třetí partner. "Informovali jsme se, jak to vypadá. Řekli jsme si, že počkáme, až se dopočítají všechny hlasy, abychom věděli mandáty. My bychom mohli mít 18 a ODS 14, ale nechci spekulovat," uvedl Vokřál. V brněnském zastupitelstvu je 55 mandátů, nadpoloviční většina je tedy 28.

Podle Vokřála je slušnost oslovit druhého v pořadí a zeptat se, jak vidí situaci. "V takovém případě by se nabízela i dvoukoalice. To je záležitost, se kterou jsme ani my ještě odpoledne nepočítali. Bude záležet na tom, co by ODS chtěla řešit v rámci čtyřleté budoucnosti. Je řada projektů, které jsme nastartovali a nechtěli bychom úplně měnit kurz," řekl Vokřál.

Brno například poskytlo byty lidem bez domova, což ODS kritizovala. "Pro nás je zásadní bavit se s tím, kdo bude ochotný plnit maximum našeho programu. Naše priority jsou doprava, revize rezidentního parkování, ale chceme také pokročit v územním plánu. V sociální oblasti chceme větší důraz na seniory," řekla Vaňková.