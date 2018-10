Novinky, ČTK, Právo

00:06 - Do štábu Prahy Sobě dorazili zástupci Koalice pro Prahu (TOP 09 a STAN). Pospíšil řekl, že budou jednat i s jinými stranami včetně ODS, nikoli s ANO.

Volební štáb hnutí ANO v OD Kotva. Na snímku zleva Ivan Pilný, Petr Stuchlík a Patrik Nacher.

00:03 - Podle kandidáta ANO na pražského primátora Petra Stuchlíka mělo hnutí v metropoli vyšší očekávání a ve volbách neuspělo. Stuchlík ale zdůraznil, že výsledky všech pěti subjektů, které se do zastupitelstva dostaly jsou velmi vyrovnané. ANO je podle něj připraveno k jednání se všemi. Nemá pocit, že by hnutí muselo skončit v opozici.

Průběžný výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

22:34 - Obecní volby v Českých Budějovicích vyhraje podle propočtů ANO, zatím má 21 procent hlasů. Druzí jsou Občané pro Budějovice, třetí ODS.

22:32 - Šéf pirátů Ivan Bartoš označil výsledky strany za úspěch. „Pirátská strana vysílá do zítřejších jednání stovky komunálních politiků. Potvrzuje se, že vlna, kterou jsme zvedli už vstupem do Sněmovny, pokračuje a preference rostou,“ řekl Bartoš.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš (vlevo) a lídr pražské kandidátky Zdeňek Hřib

22:28 - V Hradci Králové ve volbách vítězné hnutí ANO bude usilovat o obsazení místa primátorky jedničkou kandidátky Monikou Štayrovou. O nejvyšší post v čele města a sestavení vlastní koalice bude chtít usilovat i současný primátor a lídr Hradeckého demokratického klubu (HDK) Zdeněk Fink.

ANO má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 11 mandátů. HDK získalo sedm mandátů, ODS a Piráti mají po pěti mandátech. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení získalo tři křesla, stejně jako Koalice pro Hradec a KSČM.

22:22 - Začíná povolební vyjednávání Praha Sobě, bloku Spojené síly pro Prahu a Pirátů. Do volebního štábu sdružení Praha Sobě míří Jiří Pospíšil a Zdeněk Hřib.

22:21 - První místopředseda ČSSD Jiří Zimola očekává, že výsledek voleb strana zhodnotí za 14 dnů na jednání Ústředního výkonného výboru. "Očekávám možná bouřlivou debatu, ale rád bych, aby to byla debata korektní a vedená uvnitř strany. Asi nikdo není spokojen se ztrátou asi poloviny mandátů. Také z toho nejsem rád, ale politický život je takový, že jednou jste dole a jednou nahoře," řekl Právu.

"Současné vedení udělalo maximum, aby vylepšilo obraz ČSSD, aby lidé měli příležitost, možnost, chuť znovu volit ČSSD. Udělali jsme řadu dobrých věcí. Bohužel, řadu aktuálních společenských témat překrývala kauza Miroslava Pocheho a jeho kandidatura na ministerstvo zahraničí," dodal.

22:20 - O budoucím složení ve vedení pražského magistrátu chce uskupení Spojené síly pro Prahu mluvit se všemi stranami, které uspěly s výjimkou KSČM a hnutí ANO. Proti těmto dvěma stranám se kandidáti spojené Prahy vymezili už před volbami, uvedl lídr kandidátky Jiří Pospíšil

22:15 - Lídr Pirátů Ivan Bartoš je spokojený s výsledkem voleb, potvrzují vzestup Pirátů. Kandidát na primátora Zdeněk Hřib v Praze preferuje koalici se Spojenými silami pro Prahu a s Prahou sobě.

Kandidát Pirátů na primátora Zdeňek Hřib, poslankyně Olga Richterová

22:11 - Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 37 členů. Druhá skončila koalice PRO! Ústí s osmi mandáty. Třetí Ústecké fórum občanů bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty. Tři zastupitele budou mít shodně Vaše Ústí, KSČM a SPD. Hnutí Pro Zdraví a Sport bude mít dva mandáty.

22:08 - Výrazný propad sociální demokracie, jejíž členové se nedostali ani do zastupitelstva, a naopak posílení ODS přinesly volební výsledky ve statutárním městě Přerov. ČSSD získala od voličů pouze 4,2 procenta hlasů. ODS, která uplynulé čtyři roky pracovala v opozici se třemi mandáty, je nyní po hnutí ANO druhá nejsilnější strana.

Osm hodin od uzavření volebních místností bylo zpracováno přes 95 % okrsků. Známe již jména 58 861 zastupitelů v 6 253 ocích. Volební účast činí 47, 41 %. #volby2018 pic.twitter.com/5o9b8O3OtA — ČSÚ (@statistickyurad) 6. října 2018

22:05 - Obecní volby v Opavě vyhraje dle propočtů ANO, má nad 20 procenty. Na druhém místě je koalice tvořená ODS, TOP 09, Soukromníky a nezávislým kandidátem.

21:55 - Komunální volby v Liberci podle propočtů vyhráli Starostové pro Liberecký kraj, mají přes 30 procent. Druhé je ANO s 21,6 procenty, třetí je Změna pro Liberec se 13 procenty.

21:52 - Do pražského zastupitelstva se podle propočtů poprvé od roku 1990 nedostanou zástupci ČSSD a KSČM. ČSSD dosud měla osm mandátů, KSČM čtyři.

21:47 - Obecní volby v Mladé Boleslavi vyhraje dle propočtů ODS, má téměř 29 procent hlasů. Na druhém místě je společná kandidátka ANO a Volby pro Mladou Boleslav.

21:45 - Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se ČSSD už odrazila ode dna. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, uvedl.

21:35 - Obecní volby v Jablonci nad Nisou vyhraje podle propočtů ODS, má zatím 22,3 procenta hlasů. Druhé bude ANO s 20 procenty. Třetí skončí Piráti.

21:12 - Šéf ANO Babiš poděkoval za hlasy, hnutí podle něj uspělo v krajských i okresních městech. Výsledky v Praze podle Babiše nevypadají dobře, nebudou takové jako v minulosti. „Je to výsledek působení našich lidí v Praze,” konstatoval.

20:08 - Místopředseda ODS Martin Kupka Právu řekl, že už nyní je jasné, že ODS posílí. „A to jak na zastupitelské mandáty, tak na počet senátorů,“ řekl. Podle něj záleží na tom, jak strana dopadne v Praze, ale rozhodující budou senátní mandáty. „Senát schvaluje zákony. Toto bude reálná brzda Andreje Babiše,“ uvedl.

19:43 - Po sečtení třetiny hlasů vede v Brně volby hnutí ANO, které má podporu kolem 23 procent. Druhá je ODS s podporou asi 17 procent a třetí lidovci, kteří mají zhruba deset procent. Mandáty získali i Piráti a ČSSD, nad pětiprocentní hranicí se pohybuje i SPD.

19:38 - Do 2. kola senátních voleb na Svitavsku postoupí podle propočtů náměstek pardubického hejtmana Michal Kortyš (ODS) a lékař Pavel Havíř (ČSSD).

19:37 - V Olomouci po sečtení 80 procent okrsků vede v komunálních volbách s velkým náskokem ANO, které má přes 27 procent hlasů. Následuje hnutí ProOlomouc a Piráti. Vítězné ANO chce ještě v sobotu večer po zveřejnění mandátů zahájit první jednání o povolební spolupráci. Nárokovat si bude post primátora.

19:28 - Do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu Teplice by měli postoupit dosavadní senátor Jaroslav Kubera (ODS) a ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (Senátor 21).

Průběžný výsledek voleb do zastupitelstev

19:26 - Piráti „upirátili” Mariánské lázně, oznámil za všeobecného veselí ve štábu Pirátů poslanec Mikuláš Ferjenčík. Piráti (22,49 procenta) těsně zvítězili před ANO (22,44 procenta).

19:25 - V Praze po sečtení zhruba desetiny okrsků vede ODS před Piráty, sdružením Praha sobě, hnutím ANO a koalicí STAN a TOP 09. Rozdíly jsou velmi malé.

19:20 - Do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu Domažlice by měli po sečtení 95 procent okrsků postoupit senátor Jan Látka (ČSSD) a Vladislav Vilímec (ODS). Látka má nyní 22,84 procenta hlasů, druhý Vilímec má 21,33 procenta hlasů. Druhé kolo se koná za týden.

19:13 - Po sečtení tří čtvrtin okrsků postupovali do senátního finále kandidáti ODS ve 12 obvodech a ANO v 11, STAN a KDU-ČSL v šesti a ČSSD v pěti.

19:12 - Obecní volby v Mostě vyhraje podle propočtu ČTK sdružení ProMOST, má přes 30 procent hlasů. O druhé místo soupeří Sdružení Mostečané Mostu a ANO.

19:05 - Komunální volby v Kladně dle propočtu ČTK vyhrála Volba pro Kladno dosavadního primátora Milana Volfa se ziskem téměř 35 procent hlasů. Na druhém místě bude ODS, po sečtení zhruba 90 procent okrsků má zhruba 21 procent. Na třetím místě je sdružení Kladeňáci, které tvoří KDU-ČSL, STAN a TOP 09, má 13,6 procenta. Čtvrté je ANO, které má zatím necelých 12 procent.

19:04 - Zatím průběžné druhé místo po sečtení osmi procent hlasů na Praze 8 ve volbách do Senátu zastává pirátský kandidát Lukáš Wagenknecht. Vede Jiří Haramul z hnutí ANO. Wagenknecht, který dělal i náměstka Andreji Babišovi na ministerstvu financí, Novinkám řekl, že vyhrocenou kampaň právě směrem k hnutí ANO nevnímal.

Jako senátor by chtěl klást důraz na boj s byrokracií, snížit náročnost pro podnikatele nebo se zaměřit na čerpání evropských dotací. Důležité je podle něj i propojení s Evropským parlamentem.

19:00 - V obecních volbách je už sečteno více než tři čtvrtě hlasů.

18:55 - Po sečtení hlasů v polovině okrsků vede v obecních volbách v Plzni hnutí ANO s téměř 29 procenty hlasů. Druhá je ODS s 20,5 procenty, třetí Piráti.

18:52 - V Praze 4 je ze senátních kandidátů prozatím nejúspěšnější Jiří Drahoš.

Průběžný výsledek voleb do zastupitelstev

18:46 - První okrsek je sečten i v senátním obvodu Prahy 2. Zatím vede Marek Hilšer.

18:42 - Po sečtení poloviny okrsků v obecních volbách držela nejvíce zastupitelských křesel tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze samostatně kandidujících stran vedla KDU-ČSL před STAN. Následovaly ČSSD, KSČM, ODS a hnutí ANO, které ale vedlo ve dvou třetinách z 27 statutárních měst. Průběžná účast činila 51,65 procenta.

Hnutí ANO vedlo v drtivé většině ze 13 krajských měst. Výjimku tvořila Praha, kde zhruba v 18:30 vedla ODS před hnutím Praha sobě. V hlavním městě jsou však sečtená pouze necelá tři procenta okrsků. V Liberci pak bylo první uskupení Starostové pro Liberecký kraj.

18:34 - V senátním obvodu v Praze 12 vede po sečtení prvního okrsku Pavel Fischer.

Slunce dnes zapadlo v 18:29 SELČ 🌞🌜V tento čas byly zpracovány výsledky z 10 554 okrsků, tedy ze 71,56 % z jejich celkového počtu. Své zastupitele již znají v 5 445 obcích. Volební účast činila 48,60 % #volby2018 pic.twitter.com/6EwWVSDlOo — ČSÚ (@statistickyurad) 6. října 2018

18:00 - Komunální volby v Třinci podle propočtu ČTK vyhraje sdružení Osobnosti pro Třinec, které má téměř 46 procent hlasů. Na druhém místě bude ANO, zatím má 14,5 procenta, třetí bude KDU-ČSL s necelými deseti procenty. Voličská účast dosáhne přibližně 33 procent.

17:59 - V Brně je prozatím sečteno přes šest procent okrsků. S náskokem vede hnutí ANO před ODS a Piráty.

17:53 - V Praze po sečtení prvních devíti okrsků boduje ve volbách na magistrát uskupení Praha sobě, koalice STAN a TOP 09, Piráti, ODS a hnutí ANO.

Průběžný výsledek voleb do zastupitelstev

17:43 - Předseda ODS Petr Fiala po příchodu do volebního štábu uvedl: „Výsledek nikdy netipuji, pokorně čekám, až se dozvíme, jak voliči rozdali karty.”

„Loni touto dobou jsme v parlamentních volbách posílili, doufám, že posílíme i dnes,“ uvedl s tím, že jeho cílem je, aby ODS byla smysluplnou alternativou k hnutí ANO.

17:30 - Obecní volby v Karviné vyhraje podle propočtu ČTK ČSSD, která má 44 procent hlasů. Na druhém místě bude ANO, nyní má 22 procent, třetí KSČM.

17:00 - V senátních volbách po sečtení třetiny okrsků postupovali do finále kandidáti ANO ve 12 obvodech, ODS v 11, sociální demokraté a lidovci v pěti.

Průběžný výsledek volby senátora – obvod č. 77 – Vsetín

16:44 - Lídr pražské kandidátky ODS Bohuslav Svoboda novinářům řekl, že komunální politici ODS odváděli v pražských městských částech v minulém volebním období vynikající práci. Koalice bude podle něj záležet na volebních výsledcích, ODS je připravena jednat se všemi stranami.

Kandidát ODS na pražského primátora Bohuslav Svoboda

„Praha je v zoufalém stavu, potřebujeme se dohodnout napříč politickým spektrem,“ řekl novinářům.

16:42 - Ve volebním štábu ANO se čeká na příchod lídra pražské kandidátky Petra Stuchlíka. Zatím dorazila dvojka na kandidátce poslanec Patrik Nacher, trojka pražské kandidátky a kandidát na senátora Ivan Pilný. Podle něj by bylo úspěchem obhájit prvenství a stejný počet mandátů, jako ANO získalo na magistrátu před čtyřmi lety - tedy 17 křesel.

Dvojka kandidátky ANO Patrik Nacher ve volebním štábu

I Nacher řekl, že věří, že ANO obhájí vítězství. „V momentě, kdy jsem na ulici rozdával propagační materiály, tak negativních reakcí bylo méně než při sněmovních volbách,“ konstatoval.

16:40 - Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vede v senátním obvodu Třebíč kandidát Hana Žáková (STAN). Druhý je Miroslav Michálek (ANO). V senátním obvodu Domažlice kandidát ČSSD Jan Látka, druhý je Vladislav Vilímec z ODS.

16:37 - Po sečtení 37 procent hlasů v komunálních volbách zůstává pořadí stejné, ze stran kandidujících samostatně nadále vede KDU-ČSL před STAN.

16:24 - První sečtený senátní okrsek je i v Praze, konkrétně v Praze 8.

16:19 - Po sečtení čtvrtiny okrsků vedla v obecních volbách ze stran kandidujících samostatně KDU-ČSL před STAN. Klesl zisk KSČM, předstihly ji ČSSD i ODS.

16:14 - Kandidát na pražského primátora za ODS Bohuslav Svoboda je ochoten jednat se všemi demokratickými stranami. Občanští demokraté jsou podle něj novou stranou, která si vyřešila všechny problémy, které v minulosti měla.

16:11 - Po sečtení jednoho okrsku v senátním obvodu Ostrava-město vedl bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, před komunistickým kandidátem René Čípem.

16:04 - Dvě hodiny po uzavření volebních místností byly zpracovány výsledky z 3 546 okrsků, tedy z 24,04 procent. Volební účast prozatím činí 54,17 procenta, oznámil ČSÚ.

Dvě hodiny po uzavření volebních místností byly zpracovány výsledky z 3 546 okrsků, tedy z 24,04 %. Zvoleno bylo již 2 496 zastupitelstev, volební účast zatím činí 54,17 %. #volby2018 — ČSÚ (@statistickyurad) 6. října 2018

15:57 - Ve štábu Pirátů na lodi Cargo Gallery v Praze vládne zatím velmi uvolněná atmosféra. I tak jsou všichni v očekávání průběžných výsledků. Lídr Pirátů na pražského primátora Zděnek Hřib řekl, že věří ve své vítězství. „Myslím, že 51 procent asi nezískáme, ale přesto věřím ve slušný výsledek,“ uvedl Hřib pro Novinky. Takový výsledek je podle něj ten, který zabrání koalici ANO s ODS.

Dále doplnil, že zatím nemají domluvené žádné schůzky s konkurenčními stranami, což bývá po volební noci ze soboty na neděli zvykem. „Náš vyjednávací tým bude jmenován za pět minut dvanáct v neděli a poté začneme vyjednávat,” doplnil Hřib a zopakoval, že vyjednávat nebudou s KSČM a SPD.

Průběžný výsledek voleb do zastupitelstev v počtech zastupitelů

FOTO: David Ryneš, Novinky

15:47 - První místopředseda ČSSD Jiří Zimola nedorazil do Lidového domu v příliš dobré náladě. Výsledky nechtěl předjímat. „Nebudeme si hrát na to, co si myslím, jak si myslím. Výsledky prostě budou takové, jak voliči rozhodli. Chci si počkat na definitivní oznámení výsledků,“ řekl novinářům. [celá zpráva]

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola

15:40 - Předseda lidovců Pavel Bělobrádek očekává, že jeho strana obhájí tři senátorská místa a „přidá nějaká navíc”. KDU-ČSL se netají ambicí stát se nejsilnějším klubem v horní komoře Parlamentu. Do voleb šli lidovci s heslem "Senát jim nedáme".

15:38 - Po sečtení desetiny okrsků vedla v obecních volbách ze stran kandidujících samostatně KDU-ČSL před STAN a KSČM.

15:35 - V Jihomoravském kraji dnes nejrychleji sečetli volební výsledky v Malé Roudce na Blanensku. Voliči tam příliš na výběr neměli, byla tam jediná kandidátka, kterou sestavilo hnutí Starostové a nezávislí. Její kandidáti zasednou v sedmičlenném zastupitelstvu.

15:33 - Šéf ANO Andrej Babiš dorazí do štábu hnutí až na večer. Odpoledne si v Pařížské ulici kupuje oblek. [celá zpráva]

15:03 - V Královéhradeckém kraji se podařilo nejrychleji sečíst výsledky obecních voleb v Chudeřicích na Hradecku. Voleb se v obci s 191 voliči zúčastnilo 43,5 procenta z nich. Voliči měli v Chudeřicích na výběr jednu kandidátku sdružení nezávislých kandidátů. Všech sedm kandidátů se stalo zastupiteli.

15:00 - Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do pátého patra pražského obchodního domu Kotva. Sledovat úspěch hnutí premiéra Andreje Babiše, jehož cílem je vyhrát boj o pražský magistrát, přišly asi čtyři desítky novinářů.

Poradce Andreje Babiše Marek Hanč (vlevo) a marketingový odborník Marek Prchal (vpravo), který je šéfem marketingu hnutí ANO, ve volebním štábu.

14:55 - První senátní výsledky hlásí podle ČSÚ Tatobity (okr. Semily) a Víska u Jevíčka (okr. Svitavy).

První senátní výsledky hlásí Tatobity (okr. Semily) a Víska u Jevíčka (okr. Svitavy). Pro zajímavost, v těchto obcích se nevolilo do místních zastupitelstev#volby2018 — ČSÚ (@statistickyurad) 6. října 2018

14:39 - První výsledky komunálních voleb ve 14:31 oznámila obec Přepychy na Pardubicku. Vyhrálo tam sdružení Pro krásnější Přepychy.

Průběžný výsledek voleb do zastupitelstev

FOTO: Novinky

14:35 - Do hlavního štábu ODS v pražské Truhlářské ulici jako první dorazila první místopředsedkyně Alexandra Udženija.

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija

„Doufáme, že se k nám voliči vrátili, a že to na výsledku bude vidět,“ řekla s tím, že ODS půjde do koalice s tím, kdo bude prosazovat jejich program. „Ukázalo se, že voliči chtějí v Praze pořádek,“ uvedla.

14:24 - Předseda ČSSD Jan Hamáček dorazil do Lidového domu ve 14 hodin, tedy ve chvíli, kdy se uzavřely volební místnosti.

Výsledky voleb nechtěl předjímat, velký úspěch však neočekává. „Není realistické očekávat, že se bude opakovat 'oranžové tsunami'. Je jiná politická realita a my jsme si jí vědomi. Na druhou stranu máme mezi našimi kandidáty celou řadu silných osobností. Já jim věřím,” řekl novinářům.

Lepší výsledky očekává spíš na Moravě než v Čechách.

Rozložení Senátu České republiky před volbami

14:22 - „Máme ambici, a i průzkumy a nálada to naznačovaly, vyhrát v Praze. Zvolili jsme heslo „na prahu změny a já doufám, že v průběhu dne změna skutečně nastane,“ prohlásil na úvod lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš a poslankyně Olga Richterová

Strana chce kromě výhry v Praze uspět i v Brně a Ostravě a obhájit mandát v Mariánských lázních.

Olga Richterová doplnila, že Piráti velmi věří i kandidátům do Senátu jako jsou Lukáš Wagenknecht, Eva Tylová nebo obhajující Libor Michálek.

14:11 - Volební účast v Česku se dnes ve 13:00, tedy hodinu před uzavřením volebních místností, pohybovala kolem 40 procent. Podle členů některých komisí ji táhnou dolů hlavně velká města.

14:06 - Vedení ČSSD bude čekat na výsledky komunálních i senátních voleb v pražském Lidovém domě. Od 15 hodin by mělo podle informací Práva za zavřenými dveřmi jednat politické grémium. [celá zpráva]

Předseda ČSSD Jan Hamáček

14:03 - Piráti si pro svůj volební štáb stylově zvolili loď Cargo Gallery na smíchovské náplavce. Lídr Ivan Bartoš připlul do štábu po Vltavě krátce před 14. hodinou společně s 1. místopředsedkyní Olgou Richterovou.

Začátek sčítání hlasovacích lístků v jednom z volebních obvodů statutárního města Třince

14:00 - Volby skončily, začalo sčítání hlasů.

Český statistický úřad (ČSÚ) upozornil, že 666 okrscích probíhají současně volby do zastupitelstev obcí, městských částí a do Senátu.

Volební účast v Česku se v sobotu před polednem pohybovala v průměru kolem 30 až 40 procent. Mezi jednotlivými městy a obcemi se ale liší, někde odvolilo téměř 80 procent lidí, naopak jinde přišlo odevzdat svůj hlas jen 15 procent voličů.