zpe, Novinky

„Domnívám se, že zejména v souvislosti s posledními vystoupeními pana Pocheho by nebylo vhodné, aby byl na ministerstvu zahraničí, když je europoslanec a má plnit své funkce ať už v Bruselu, nebo ve Štrasburku,“ prohlásil Zeman.

Reagoval tak na čtvrteční schůzku s kandidátem ČSSD na šéfa české diplomacie Tomášem Petříčkem. Ten nevyloučil, že si nechá Pocheho na ministerstvu jako poradce. Zemanovi prý na schůzce řekl, že každý ministr by si měl složit vlastní tým poradců na základě vlastního uvážení.

Stejný názor jako Zeman má i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj by měl Poche z ministerstva odejít, což mu prý Petříček slíbil. „Bral jsem to tak, že pan Poche v Černínském paláci skončí úplně. Doufám, že pan Petříček dodrží to, co slíbil,“ řekl ve čtvrtek Novinkám Babiš.

Poche měl být původně ministrem zahraničí, ale Zeman ho odmítl jmenovat. Resort tak dočasně už přes tři měsíce řídí předseda soc. dem. Jan Hamáček. Petříček, který ještě v létě pracoval jako Pocheho asistent, dělá nyní v Černínském paláci náměstka.