Matěj Říha, Jan Menšík, Právo

Insolvenční řízení se Smetkou začalo přesně před deseti lety. Přihlásilo se do něj přes sto poškozených, kteří v něm chtějí získat zpět alespoň část ztracených peněz. „Teprve teď se to podařilo a je to první část zajištěného majetku,“ potvrdil Právu insolvenční správce Emil Fischer, který řízení vede.

Většinu z více než tří miliónů získal z prodeje pozemků v Klánovicích u Prahy nebo z prodeje podílů, které měl Smetka při svém zatčení na několika pozemcích. Mezi poškozené se však podařilo rozdělit pouze minimální částku, jelikož v souhrnu chtějí přes 800 miliónů korun. Nyní každý ze 111 věřitelů dostal jen 0,3 procenta z celkové požadované částky. To znamená, že nejvíc peněz dostali největší věřitelé.

Nejvyšší částka, přes 1,6 miliónu, tak přistála na bankovním účtu družstva Svatopluk. Poškození, kteří se do insolvenčního řízení přihlásili jako jednotlivci, většinou dostali částky poměrně zanedbatelné. Tyto částky se totiž pohybují v řádech jednotek tisíců korun.

Spor je to opravdu vleklý, ale doufám, že už se peníze uvolní Emil Fischer, insolvenční správce

U insolvenčního správce však leží mnohem vyšší suma. Konkrétně zhruba 29 miliónů korun, což byl výtěžek z podezřelé dražby areálu v Rabyni u Slapské přehrady, která v minulosti rovněž patřila Smetkovi. A nyní je velká šance, že by se tyto peníze mohly mezi poškozené rozdělit.

Správce majetku Smetky totiž před dvěma měsíci po osmi letech soudních tahanic uspěl ve sporu se společností C.T.E. Broadcast, která chtěla být zařazena do insolvenčního řízení mezi věřitele s právem na zajištění. Nárok si dělala na více než 45 miliónů korun. „Lze uzavřít, že v řízení nebylo prokázáno, že by žalovaný měl za dlužníkem pohledávku,“ stojí v pravomocném rozhodnutí pražského vrchního soudu z letošního července, které má Právo k dispozici.

Soudy přitom původně existenci dluhu uznaly. Jenže jejich rozhodnutí zvrátil Nejvyšší soud, který teď může do kauzy promluvit znovu. Firma k němu může podat dovolání. Celý spor podle Fischera komplikuje případné rozdělení peněz z dražby.

„Spor je to opravdu vleklý, ale doufám, že už se peníze uvolní,“ uvedl Fischer.

Pokud by se to povedlo, tak by poškození mohli získat desetkrát větší částky, než tomu bylo nyní. Dalších peněz se časem dočkají, až se u insolvenčního správce nahromadí nějaká vyšší suma pocházející ze mzdy, kterou si nyní Smetka vydělává jako návrhář zámečnických konstrukcí. „Jde o jednotky tisíc korun každý měsíc,“ podotkl Fischer k tomu, kolik peněz se ze Smetkovy výplatní pásky strhává.

Konkurz H-Systemu



Souběžně s insolvenčním řízením proti Smetkovi běží také řízení proti H-Systemu. Do něj se přihlásilo 485 poškozených, kteří chtějí víc než dvě miliardy korun. Zde konkurzní správci mezi věřitele zatím rozdělili zhruba 185 miliónů korun.

Zpeněžit chtějí ještě sporné pozemky a nemovitosti v Horoměřicích. Soud u tohoto majetku nařídil vystěhování klientů H-Systemu, kteří si domy dostavěli sami, aniž by k tomu měli povolení.

Touto částí rozvětvené a složité kauzy se nyní zabývá Ústavní soud. Teprve po jeho definitivním rozhodnutí bude jasné, jak bude vypadat dál konkurz firmy, jež slibovala levné bydlení v okolí Prahy, ke kterému se její klienti nikdy nedostali.