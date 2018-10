Pavol Minárik, Právo

Přibližně deset tisíc Poláků ročně si podle zpravodajské televize TVN24 např. nechává operovat šedý zákal v českých nemocnicích na náklady polského zdravotnictví. Umožňují to předpisy EU v případě, kdy se ve vlasti pacienta čeká na zákrok příliš dlouho.

„Zatímco v Polsku na takovou operaci čeká okolo půl miliónu lidí v průměru tři roky, tak v Česku to jde ze dne na den,“ upozornil portál Natemat.pl. Navíc operace šedého zákalu na polské soukromé klinice stojí i několik tisíc zlotých, zatímco v ČR to zvládnou za asi 2,5 tisíce zlotých (15 tisíc korun), z čehož pacientovi po návratu do vlasti pojišťovna 2,2 tisíce zl. (13,2 tisíc korun) proplatí.

Léčba mimo vlast Nejčastěji se v Evropské unii léčí v zahraničí Francouzi Francouzi nejčastěji vyhledávají lékaře ve Španělsku, Portugalsku a Belgii Po nich následují Dánové, kteří nejčastěji směřující do Německa Bronzová příčka v léčbě v zahraničí patří Polákům Ti ze zahraničních zdravotnických služeb upřednostňují ty v České republice

Polská primářka v ostravské klinice

V ostravské klinice Geminni, kde ročně operují šedý zákal i tisícům pacientů z Polska, je primářkou Justyna Krowická, která v minulosti působila v polském zdravotnictví.

„Přijala jsem s velkou úlevou, že už nemusím pacientovi, jenž překročil pětaosmdesát let, vysvětlovat, proč musí čekat na operaci svých očí další tři roky. Bylo to pro mě hrozné, nepřála bych si to opakovat,“ svěřila se portálu Natemat.pl.

„V České republice je zdravotnictví levnější, rychlejší a hlavně lepší, zatímco to naše polské je nemocné. V Čechách si lidé platí vyšší zdravotní a sociální dávky než v Polsku, a navíc je tam konkurence mezi pojišťovnami, což také přineslo plody,“ dodal portál.