„Tady ve středních Čechách houby nerostly praktiky celé léto kvůli suchu a nerostou skoro dál. Oproti minulému týdnu se situace ještě trochu zhoršila,” shrnul neradostnou situaci v okolí metropole Jaroslav Landa z České mykologické společnosti.

„Je to takový zvláštní úkaz, republika je rozdělena na jižní a severní část, přičemž na jihu houby rostou, místy i dost, zatímco na severu je ten růst slabý až žádný,” dodal a popsal, kam na houby vyrazit.

„Na sever od linie Plzeň–Příbram–Benešov–Ústí nad Orlicí je ten růst velmi špatný. Naopak na jih linie Domažlice–Klatovy–Tábor–Pelhřimov–Havlíčkův Brod–Žďár nad Sázavou–Svitavy houby trochu rostou,” popsal situaci.

Podle Landy rostou zejména hřibovité houby, klouzky, kozáky. Konkrétně zmínil hřib strakoš či hřib dubový. „Ony to chtějí dohnat, to jsou letní houby a v létě to nestihly,“ dodal.

Houbařům podle něj navíc svítá naděje na hojnější nálezy. „Srážky v posledních dnech nebyly valné, ale jsou nadějné. Myslím, že by houby měly začít růst, ale spíše na jihu republiky,” dodal svůj odhad.