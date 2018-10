kab, Právo

„Francie obecně přitvrdila v postupu vůči takovým případům. Zda-li řidič o vniknutí ví nebo neví, se vůbec neřeší. Je to jeho zodpovědnost zabezpečit vozidlo a v případě podezření má kontaktovat policii,“ řekla Lagronová.

Naráží na případ českého řidiče Jiřího Šagana, který byl ve Francii odsouzen k 1,5 roku vězení za to, že mu v chladicím boxu kamiónu francouzská policie objevila začátkem července patnáct Iráčanů. Ačkoliv muž tvrdil, že o ničem nevěděl a sami Iráčané do protokolu uvedli, že do chladicího návěsu s kukuřicí vlezli v přístavu Calais bez vědomí řidiče, francouzská justice byla neoblomná a Šagan skončil ve vězení.

Ambasádu nekontaktoval



Ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) potvrdil, že v tuto chvíli Česká republika nemůže nic dělat. „Dotyčný doposud nekontaktoval naši ambasádu ani nepožádal o konzulární pomoc, ve vazbě je od června 2018, nyní byl odsouzen. Jediným kontaktem byla doposud jediná komunikace s manželkou dotyčného krátce po jeho zadržení,“ sdělil Právu s tím, že ambasáda zjišťuje podrobnosti k rozsudku. Pokud řidič ambasádu zkontaktuje, ministerstvo může zprostředkovat dotyčnému právní zastoupení nebo návštěvu ve vězení či kontakt s rodinou a pomůže s komunikací s francouzskými úřady.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) by doporučil odsouzenému Čechovi, aby se proti rozsudku odvolal. „Jako člen české vlády však do věci vedené francouzským nezávislým soudem vstupovat nemohu, podobně jako cizí politici nemohou vstupovat do řízení před našimi soudy. Doporučil bych mu, aby určitě kontaktoval českou ambasádu ve Francii, která by mu mohla poskytnout konzulární pomoc v jeho věci,“ sdělil Právu Kněžínek.

Do případu se vložil také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Vystoupil na plénu Evropského parlamentu. „EU má dbát na dodržování právního státu. A tady byl zřejmě naprosto porušen,“ míní. Podpořil také internetovou petici za jeho propuštění, která má přes 1600 podpisů.

„Nikoho nezajímalo, že byl poškozený zámek od jeho návěsu, že sami migranti potvrdili, že mu tam vlezli bez jeho vědomí a že pan S. dělal pravidelně předepsané kontroly,“ rozčílil se Zdechovský na Facebooku.

Europoslanec tvrdí, že podle jeho informací francouzská policie nenašla na účtech českého řidiče žádné transakce, které by dokládaly, že Iráčany pašoval úmyslně za úplatu, a ve výpisech telefonních hovorů policie nenalezla ani záznam jakékoliv domluvy s případnými komplici.

„Francouzští policisté ale i přes toto všechno považují pana S. za součást organizované mafie a tohoto jinak zcela bezúhonného občana, který s kamiónem jezdí už 15 let, odsoudili za pašeráctví,“ dodal Zdechovský.