Jiří Novotný, Právo

„Celé nádraží a koleje chceme zastřešit a na desce, která nad kolejemi vznikne, se budou stavět obytné domy nebo administrativní budovy,“ sdělil deníku E15, který o tomto záměru informoval jako první, nový generální ředitel ČD Miroslav Kupec.

Vzniknout může bulvár, který lépe propojí Vinohradskou třídu s Václavským náměstím

Projekt je teprve v počátcích



Podle Penty je ovšem tento projekt v počátcích. Zatím existuje jen předběžná studie. Konsorcium nyní posuzuje, jaké náklady by si to vyžádalo a zda by šlo o návratnou investici. Územní plán Prahy však zastavění daného prostoru nebrání.

„Technické řešení uvažovaného přemostění kolejiště a prodloužení tunelů na hlavním nádraží pro výstavbu domů je složitá věc, ale ze zahraničí máme zkušenosti, že to lze zvládnout. Na řešení spolupracujeme se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC),“ řekl včera Právu ředitel Penty pro komerční výstavbu Pavel Streblov.

ČD chtějí prodat i další pozemky



Jak zdůraznil, výstavbou nevelkého bloku domů by se zaplnil nynější prázdný prostor na Vinohradské třídě.

Pražské hlavní nádraží, stejně jako dalších 1574 železničních objektů v celé České republice, bylo v roce 2016 převedeno z Českých drah na SŽDC. Pozemky potřebné pro výstavbu domů ale ČD na hlavním nádraží stále ještě vlastní.„Až se získá stavební povolení, České dráhy své pozemky prodají. Cena bude diametrálně odlišná, než kdybychom je prodali bez toho, co se na tomto místě bude stavět,“ poznamenal Kupec.

České dráhy, Penta a Sudop spolu už delší dobu spolupracují i na stavbě komplexu budov u Masarykova nádraží v centru Prahy.

Vzniknout tam mají kanceláře, obchody, restaurace, hotel a park. „Budova Masarykova nádraží je naše, ale pozemky kolem něj jsme už prodali,“ informoval Kupec.

Řadu pozemků dosud ČD má i v okolí nákladového nádraží Žižkov a nádraží Praha-Smíchov. Jejich prodej může Českým drahám vynést miliardy korun.

Hlavní nádraží postupně prochází rekonstrukcí. Zatím poslední akcí bylo letos dokončené nové zastřešení haly této významné železniční stanice. V příštím roce zde SŽDC začne s opravami historické Fantovy budovy.