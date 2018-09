Novinky

Českobrodská byla v Běchovicích rekonstruována od března a původně měla skončit až v listopadu. Nakonec se úsek mezi ulicemi Ke Třem mostům a Na Vydrholci otevře již ve čtvrtek odpoledne.

Zprovozněný úsek Českobrodské ulice

FOTO: Mapy.cz

Stavbaři se nicméně do Běchovic vrátí ještě na jaře příštího roku, kdy by měla proběhnou poslední fáze oprav, které začaly již před několika lety.

Částečně průjezdná Husitská



Od pondělí 1. října projedou řidiči ve směru do centra i Husitskou ulicí na Žižkově. Také ta je rekonstruována od března. Obousměrný provoz by se do ní měl vrátit 25. listopadu.

Zprovoznný úsek Husitské ulice

FOTO: Mapy.cz

„Zvolili jsme směr do centra, protože víme, že zvláště v ranní špičce je pro řidiče tato komunikace velmi využívána, zatímco odpolední špička není tak intenzivní a řidiči navíc mají k dispozici více objízdných tras, jak se z centra dostat. Potřebujeme ještě zachovat prostor pro probíhající rekonstrukci chodníků a pro pohyb pěších, proto bude zatím provoz jen jednosměrný,“ osvětlil generální ředitel technické správy komunikací (TSK) Petr Smolka.

Chodci se dočkají nových přechodů s dělícím ostrůvkem, kompletně nové je i veřejné osvětlení a vybudovány byly i parkovací pruhy a zálivy.

Dílčí posun v Libni



V pondělí by měla být částečně opět průjezdná i Zenklova ulice. Dojde k otevření mostu na Elsnicově náměstí, kde zatím jezdí pouze MHD.

Zprovozněný úsek Zenklovy ulice

FOTO: Mapy.cz

Provoz v Zenklově tak bude bude pro automobilovou dopravu obousměrný v úseku od Elsnicova náměstí po křižovatku Zenklova-U Meteoru-Stejskalova.

Kompletně průjezdná by měla být ulice od listopadu.