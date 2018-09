Petr Kozelka , Právo

Právo před měsícem upozornilo na případ třináctiletého martyria soudních tahanic ve sporu na ochranu osobnosti, v němž se pozůstalí po ženě, která zemřela po porodu, domáhali odškodného po nemocnici. [celá zpráva]

Zastal se jich až Ústavní soud (ÚS) a poté dle pokynů ústavních soudců i NS. Pro pozůstalé už ale bylo pozdě, protože provozovatel nemocnice mezitím svou společnost zlikvidoval, a tak nebylo vůči komu se satisfakce domáhat.

Nemusí jít o život, stačí menší pochybení



Rozsudek NS ale svou argumentací otevřel prostor pro žaloby žádající odškodné i za malé pochybení.

Soudní spory na ochranu osobnosti, v níž se pacienti či pozůstalí domáhali satisfakcí po nemocnicích za nejrůznější pochybení, se řídily praxí, že k přiznání odškodného je potřeba prokázat převažující příčinu, tedy že špatný postup lékařů se na výsledku podepsal více než 50 procenty. Pokud se takové pochybení prokázalo, pak soudy nařizovaly odškodné.

Když se tedy před soudy dostal případ, v němž pochybení lékařů podle znaleckého posudku snížilo šance na přežití o „pouhých“ 20 procent, soudy včetně NS nárok zamítly. Pak se ale do věci vložil ÚS s tím, že je potřeba se zabývat otázkou, jestli je hranice 50 procent závazná, a následně k podobným případům zaujmout jasné stanovisko.

Malé pochybení lze najít vždy

Senát NS v čele s Pavlem Pavlíkem poté rozhodl, že i pouhé snížení šancí na uzdravení či přežití představuje zásah do práva na ochranu osobnosti.

„Je nezbytné konstatovat zásadu, podle níž pro úspěšné uplatnění práva na ochranu osobnosti není vyžadováno vyvolání konkrétních následků zásahu proti tomuto chráněnému statku, ale postačí, že zásah byl objektivně způsobilý narušit nebo alespoň ohrozit práva chráněná zákonem,“ konstatovali soudci.

V konkrétním posuzovaném případě tak bylo podle NS důležité, že došlo k chybám v péči, a je vedlejší, o kolik procent snížily šanci na přežití.

„Pacientka měla zákonný nárok na zajištění odpovídajícího léčebného procesu, který by odpovídal požadavku na postup odborného zdravotního personálu. Pokud tento předpoklad splněn nebyl a tím byla současně snížena šance pacientky na přežití, šlo bez ohledu na dovozené procentní vyjádření tohoto snížení o zásah do jejích osobnostních práv, který ovlivnil i samotný fatální výsledek tohoto léčení, který tak zasáhl i do osobnostních práv žalobců,“ dodali soudci.

Podle oslovených odborníků ale jde při jisté snaze najít malé pochybení, které by pacientovy šance zhoršilo, byť jen o procento, takřka vždy. Spekulanti by tak mohli žalovat nemocnice o milióny a pak se „spokojit“ s odškodným právě jen o ono jedno procento.