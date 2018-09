Zájem dětí o alkohol rapidně klesl, zajímají je víc mobily

Dospívající děti ve věku 15 let v Česku i v celé Evropě přestávají pít alkohol. Důvodem je, že více času tráví hraním her a surfováním na internetu. Společnost je vůči pití dětí stále méně tolerantní. Mezinárodní studie srovnává vývoj konzumace alkoholu u osob mladších patnácti let mezi lety 2002 a 2014.