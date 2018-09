Kristýna Léblová, kk, Novinky

Jedná se v podstatě o běžnou lampu pouličního osvětlení, která je obohacena o několik prvků jako je měření hluku, meteorologických dat apod.

Lampy mají ve spodní části stožáru informační panel, kde se nachází SOS tlačítko s přímým napojením na linku 112. Po stisknutí tlačítka přestane vrch lampy svítit modře, ale zčervená a začne varovně blikat. Zneužití tlačítka se trestá.

Dále se tu nacházejí senzory monitorující stav okolního prostředí, například prašnost v ovzduší, teplotu nebo hluk. Dalším vybavením je úsporné LED svítidlo a wi-fi připojení do vzdálenosti 50 metrů.

Čerpací stanice

Lampa je zároveň standardní dobíjecí stanicí s výkonem 22 kW, která plně dobije auto zhruba za tři hodiny. Pro nabíjení je pak nutné mít vlastní dobíjecí kabel, který ale zkušení majitelé elektromobilů standardně vozí stále v kufru. Hned u lampy jsou vyhrazena dvě místa pouze pro elektromibily.

„Máte dvě možnosti, jak aktivovat dobíjecí stanici. Jedna je pouze za použití mobilního telefonu, kdy načtete QR kód, provedete platbu z vaší karty a zahájíte nabíjení, anebo máte u nás zavedený účet, kde přiložíte takový čip nebo lítačku a zahájí se vám nabíjení, a pak po čtvrt roce vám pošleme fakturu za spotřebovanou elektřinu,“ seznámil s aktivací stanice Vojtěch Fried, vedoucí oddělení elektromobility a smart city z Pražské energetiky.

Elektromobil se plně nabije za tři hodiny.

FOTO: Novinky

Na nabíjení není nic těžkého. „Na dobíjecí stanici je kontrolka, která svítí zeleně, což znamená, že je připravená vás obsloužit. Přiložíte si dobíjecí čip, to se rozbliká třemi barvami – zelenou, oranžovou a modrou. V momentě, když se rozsvítí modrá, tak vám dobíjecí stanice říká, že probíhá nabíjení. Na druhé straně na automobilu máte většinou kontrolku, která vám ukazuje klidový stav – nesvítí, když zapojíte dobíjecí kabel, tak se rozsvítí oranžově, to znamená, že je připravena k nabíjení, a když se zahájí dobíjení, tak se rozsvítí zelená kontrolka, která tak pulzuje, a když je dobito, tak ta kontrolka svítí stabilně zeleně,“ popsal princip nabíjení Fried.



Nabíjení na této stanici je pak výhodnější než nabíjení doma. „Kilowatthodina stojí dvě koruny padesát, což je zhruba polovina toho, co doma zaplatíte za elektřinu,“ zmínil pan Fried.

Cena se pak pohybuje kolem 50 až 80 korun za plné nabití v souvislosti s typem vozidla.

Šest lamp za 750 tisíc korun



Jedná se už o pátou chytrou lampu v městské části Praha 2 a v plánu je jich celkem šest. Další chytré lampy se nacházejí u dětského hřiště v Riegrových sadech nebo na Folimance. Tři další lampy, mezi něž se řadí i tato na Jugoslávské ulici, umožňují také nabít elektromobily a elektrokola. Stojí na Karlově náměstí u Novoměstské radnice a v Polské ulici. Šestá lampa pak bude stát na Ostrčilově náměstí proti hotelu Union.

Chytrá lampa je v podstatě běžná lampa veřejného osvětlení, jen s pár vymoženostmi navíc.

FOTO: Novinky

Cena všech šesti lamp pak je 750 tisíc bez DPH.

Místostarosta Prahy 2 Jan Korseska si výstavbu chytrých lamp chválí už jen proto, že se místní cítí bezpečněji.

„Veřejnost se k tomu staví tak, že část vám řekne, že jsme vyhodili peníze, a část nás schválí. Třeba maminky v Riegrových sadech a na Folimance mají pocit, že je to velmi dobrá věc. Protože přece jen žijeme v době, kdy ne všichni dodržují pravidla, jak mají, a to napojení na integrovaný záchranný systém, a může to být nejenom když někdo něco provádí, ale když se někomu udělá špatně, někdo omdlí, tak je to možné využít a to se kvituje s povděkem,“ shrnul místostarosta.