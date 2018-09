Novinky, ČTK

„Sněžit začalo v pondělí v noci, do dnešního rána napadlo tak zhruba pět centimetrů sněhu. Sníh padal už v pondělí, ale zem byla teplá, takže se to neudrželo. Podklad je teplý stále, zřejmě to roztaje, ale už je tu souvislá sněhová vrstva,” řekl v úterý dispečer jesenické horské služby Marek Koněrza.

Podotkl, že na Pradědu je nyní jeden stupeň Celsia pod nulou, je zataženo a dohlednost do 100 metrů. Fouká čerstvý vítr s nárazy do 18 metrů za sekundu.

Středeční ráno bude chladné na celém území



Podle Tomáše Ostrožlíka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu sníh napadl i na Šeráku. „Na Pradědu leží kolem pěti centimetrů mokrého sněhu. Sněhová pokrývka v úterý ráno leží od 800 metrů nad mořem. Během dne se tato hranice zvýší zhruba na 1100 až 1200 metrů. Níže sníh roztaje, ale na hřebenech zejména od Ovčárny nahoru sníh zůstane do středy,” řekl Ostrožlík.

Praděd

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

„Srážky by již být neměly, mělo by být polojasno až oblačno a začne foukat vítr. Ve středu ráno budou ještě teploty pod nulou, během dne se budou teploty pohybovat mezi dvěma a třemi stupni nad nulou. Vytvořit se může i mlha, sníh bude postupně odtávat,” doplnil.

Středeční ráno bude chladné na celém území. Teploty mohou klesat na 3 až -1 stupeň, přičemž v údolích může být i chladněji. Přes den se maxima dostanou až k 17 stupňům. Ve čtvrtek i v pátek se oteplí a nejvyšší teploty by měly překračovat hranici 20 stupňů. Od soboty však dorazí další chladné severozápadní proudění s teplotami kolem 15 stupňů a přeháňkami.

Prezident Zeman si rozhled neužije



Zimní počasí může očekávat ve středu i prezident Miloš Zeman, který si závěr třídenního pobytu v Olomouckém kraji naplánoval právě na nejvyšší hoře Jeseníků Pradědu v nadmořské výšce 1491 metrů. Sněžit by ve středu nemělo, panorama se mu však podle meteorologů může ztrácet v mlze.

Cílem Zemanovy návštěvy bude vysílač na Pradědu, kde je i nejvýše položená restaurace v tuzemsku. Na Praděd se chce prezident podívat, protože tam v životě nebyl. Lyžoval prý pouze kdysi na Ovčárně.

Meteorologové doporučují pro středeční pobyt na horách zimní výbavu a teplé oblečení, upozorňují, že na horách už panuje zimní počasí.