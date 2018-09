Rodičovský příspěvek má vzrůst o 40 tisíc

Rodiny s malými dětmi si mají polepšit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pátek poslala do meziresortního připomínkového řízení návrh na zvýšení rodičovského příspěvku na dítě do čtyř let věku ze stávajících 220 tisíc na 260 tisíc korun.