„Nepovedlo se určitě všechno. My jsme měli z neznalosti věci velké oči a nevěděli jsme, jak dlouho trvá něco vyřídit. Jsme strašně rádi, že se nám povedlo uskutečnit vše, co jsme si zadali ohledně transparentnosti,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti) a připomněl, že jednání zastupitelstva je dostupné na sociálních sítích a na jednání komisí může přijít veřejnost.

„Můj kalendář je otevřený, může se každý podívat, došlo to tak daleko, že si tam dávám i víkendové aktivity, až to musím občas smazat, protože si říkám, že do toho vlastně nikomu nic není,“ pokračoval starosta.

Až na jednu výjimku, kterou jsou Technické a dopravní služby, s. r. o., mají všechny městské firmy transparentní účty. Podařilo se modernizovat odbavovací systémy v MHD. „Do sportovišť jsme nasypali strašnou spoustu peněz a do škol také,“ dodal Kalina.

Bolest: nemocnice

„Co se nám nepovedlo, ale spíš že to nestihneme do čtyř let mandátu, tak to je budování adekvátních pozemků a parcel, které by se prodávaly mladým lidem, aby tady zůstávali,“ přiznal starosta, podle něhož se asi už letos nepodaří dokončit nový skatepark. „Hodně negativně lidé vnímají střídání starostů za čtyři roky, ale já se snažím vysvětlovat, že je to obhajitelné a logické,“ uvedl Kalina.

Dlouhodobým problémem ve městě je provoz nemocnice. „Alespoň se podařilo stabilizovat pohotovost,“ uvedl starosta za Piráty. Vlastníci nemocnici před časem dokonce nabídli městu k odkoupení, ale pro bylo jen sedm zastupitelů z celkových jednadvaceti. „Proti byli i všichni zástupci koaličního hnutí ANO,“ dodal starosta.

Navíc připomněl, že Piráti kývli v roce 2016 hnutí ANO na koaliční spolupráci na úrovni kraje s podmínkou řešení otázky nemocnice. „Bylo nám přislíbeno, že se nemocnice vrátí do krajské sítě nemocnic, ale doteď je ticho po pěšině a pro paní hejtmanku to není téma,“ posteskl si starosta.

Kalinu nedávno kontaktovali i zástupci nadnárodní organizace zabývající se ekologickou dopravou, životnost trolejbusů v Mariánských Lázních totiž končí v roce 2022. Spolu se zástupci této organizace by starosta rád navštívil ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). „Chtěl bych ho požádat o vypsání nového dotačního titulu, který by neměl debilně omezující podmínky jako předchozí dotační titul,“ říká s tím, že lázně s žádostí o dotace neuspěly kvůli čistému ovzduší.

Piráti po nástupu na radnici zastavili i projekt na výměnu lanové dráhy v lyžařském areálu. „Myslím, že areál funguje do současnosti, ta investice nebyla nutností,“ uvedl Kalina, podle kterého se nyní zvažuje možnost vybudovat vedle sjezdovky trasu pro sjezd na kolech.