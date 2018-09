Barbora Zpěváčková, Novinky

„To, že vláda není schopna investovat a přitom připravuje rozpočty s obrovskými schodky, nezmění ani fakt, že zasedá již od 6:00 ráno a její neschopnost kryje svou přítomností i prezident Zeman. Takto se mezi nejúspěšnější země světa opravdu nedostaneme,“ napsal na Twitter Fiala.

To, že vláda není schopna investovat a přitom připravuje rozpočty s obrovskými schodky nezmění ani fakt, že zasedá již od 6:00 ráno a její neschopnost kryje svou přítomností i prezident Zeman. Takto se mezi nejúspěšnější země světa opravdu nedostaneme... — Petr Fiala (@P_Fiala) 19. září 2018

Kalousek Novinkám řekl, že podpora od prezidenta Miloše Zemana, který ve středu na vládu dorazil, ho nepřekvapila. „Je to jeho vláda,“ podotkl Kalousek s tím, že rozpočet je nepřijatelný.

„Kdyby ten schodek byl způsoben tím, že v rozpočtu by byly vysoké náklady na reformy penzijního nebo zdravotního systému, nebo tím, že skutečnou prioritou by byly investice, tak by to možná šlo ještě tolerovat. Ale na reformy tam není ani koruna. O investicích vláda jen mluví,“ míní.

Je to typický přerozdělovací a nezodpovědný rozpočet. Nepočítá s tím, že mohou přijít horší časy Miroslav Kalousek, předseda poslanců TOP 09

„Současná vláda má k dispozici na výdajích o 353 miliard víc, než jsme měli my v roce 2012. Na investice dávají jen o 8,5 miliardy víc, než my jsme dávali tenkrát,“ vyčíslil Kalousek.

Investice podle něj v současnosti nejsou prioritou a vláda nemluví pravdu. „Je to typický přerozdělovací a nezodpovědný rozpočet. Nepočítá s tím, že mohou přijít horší časy,“ cupoval Kalousek.

Skopeček: Vláda chce sedřít daňové poplatníky



Expert ODS pro ekonomiku poslanec Jan Skopeček Novinkám sdělil, že v době hospodářského růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti je rozpočet s deficitem 40 miliard projevem totální rezignace na odpovědné hospodaření.

„Vláda nic nedělá s výdajovou stranou, která bobtná, ale o to více chce sedřít daňové poplatníky,“ míní Skopeček.

Zkritizoval i prezidenta Miloše Zemana, který rozpočet podporuje. „Jako premiér začal prvně systematicky tvořit deficity rozpočtů, později kritizoval schodky v dobách růstu. Dnes posvětil Andreji Babišovi 40miliardový deficit v době růstu a nízké nezaměstnanosti,“ podotkl.

Rozpočet nyní poputuje do Sněmovny. Menšinová vláda ANO a ČSSD ale nemá dostatek hlasů, aby rozpočet prosadila. Další hlasy chce hledat napříč spektrem. Podle očekávání vládu podpoří KSČM, která umožnila vznik kabinetu.